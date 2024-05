Naturgefahren verursachten 2023 deutlich höhere Kosten als prognostiziert

28.5.2024 – Vor allem schwere und teure Hagelschäden an Kraftfahrzeugen haben 2023 die Ausgaben in der Sach- und Kfz-Versicherung deutlich erhöht. Die Anbieter hatten insgesamt Kosten von 5,7 Milliarden Euro zu tragen. Unter den Bundesländern war Bayern am stärksten betroffen. Die schadenträchtigsten Naturgefahren ereigneten sich im Sommer.

Wetterextreme haben im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viele Schäden verursacht. Die Versicherer zahlten 5,7 Milliarden Euro und damit 1,7 Milliarden Euro mehr als 2022 (VersicherungsJournal 18.10.2023) für Schäden durch Naturgefahren. Dies meldet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Naturgefahrenbilanz um 800 Millionen Euro höher

Vor allem schwere und teure Hagelschäden an Kraftfahrzeugen in Höhe von zwei Milliarden Euro trugen zur Kostensteigerung bei. Dies führt der Verband allerdings auf „die immens gestiegenen Ersatzteilpreise und die hohen Werkstattlöhne“ zurück. Der Schadendurchschnitt für Sturm- und Hagelschäden kletterte auf 4.100 Euro und damit auf den dritthöchsten Wert nach 1984 (4.700 Euro) und 2021 (4.300 Euro).

Auf die Sachversicherung entfielen insgesamt 3,7 Milliarden Euro, davon 2,7 Milliarden Euro verursacht durch Sturm und Hagel und eine Milliarde Euro durch weitere Naturgefahren wie Überschwemmungen infolge von Starkregen. Insgesamt fällt die Naturgefahrenbilanz für 2023 um 800 Millionen Euro höher aus als noch Ende 2023 angenommen (1.9.2023), heißt es beim GDV.

Bayern am stärksten betroffen

Unter den Bundesländern war Bayern mit einer Schadensumme von mehr als zwei Milliarden Euro am stärksten betroffen. Dahinter folgt Hessen mit rund 890 Millionen Euro. In beiden Ländern kam es besonders häufig zu Hagelschäden. Die wenigsten Schäden verzeichneten Berlin, Saarland und insbesondere Hamburg.

Schäden durch Naturgefahren in der Sach- und Kfz-Versicherung 2023, Schadensummen in Millionen Euro. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: GDV)

Die schadenträchtigsten Naturgefahren ereigneten sich im Sommer. Im August verursachten Unwetter versicherte Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Die Sachversicherer mussten 950 Millionen Euro und die Kraftfahrtversicherer 550 Millionen Euro aufwenden.

Die Tiefs „Kay“ und „Lambert“ führten im Juni zu Schäden in Höhe von 740 Millionen Euro, davon 390 Millionen Euro in der Sach- und 350 Millionen Euro in der Kraftfahrtversicherung (30.6.2023, 1.9.2023).