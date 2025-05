Dies sind die Versicherer mit dem besten Kundendienst

7.5.2025 – Die ADAC Versicherungen erhielten von ihren Kunden erneut die besten Noten für ihren zentralen Verbraucherservice. Dahinter folgt die Barmenia. Bronze teilen sich die GEV und die WWK. Dies zeigt eine Untersuchung von Servicevalue für die Wirtschaftswoche.

WERBUNG

Die Servicevalue GmbH hat für die Wirtschaftswoche eine Untersuchung zur Qualität des Verbraucherservices durchgeführt. Insgesamt wurden 691 Firmen aus 41 Kategorien bewertet. Die Gesamtzahl der per Onlineumfrage erhobenen Kundenurteile wird mit 107.542 angegeben.

Zu der Umfrage wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Unternehmen wurden mindestens 150 Kundenstimmen angestrebt. Für die Studie wurden den Angaben zufolge vorrangig die zentralen Service-Einheiten in der Konsumgüterindustrie auf den Verbraucher-Prüfstand gestellt.

So wurde gefragt und bewertet

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie bewerten Sie aus eigener Erfahrung Ihren Kontakt mit der zentralen Service-Stelle im Sinne des über Telefon (Hotline), E-Mail/Kontaktformular, Chat (Homepage) et cetera angebotenen Kunden-Services bei […]?“

Für die Zuordnung der Anbieter und Branchen wurden Produkttypologien nach ihrer Art in Verbrauchs- und Gebrauchsgüter sowie Dienstleistungen unterteilt, erläutern die Studienautoren.

Zur Bewertung stand den Umfrageteilnehmern die Schulnotenskala von „(1) = sehr gut“ bis „(6) = ungenügend“. Die siebte, nicht bewertungsrelevante Antwortoption lautete „kein Kontakt in den letzten zwölf Monaten“. Für die Auswertung wurden Mittelwerte gebildet. Zur Methodik teilt Servicevalue weiter mit:

„Anhand der Mittelwerte der Anbieter wird ein Ranking über alle untersuchten Anbieter innerhalb der Kategorien beziehungsweise Branchen erstellt. Die Anbieter mit der höchsten Gesamtzufriedenheit innerhalb einer Kategorie werden mit ‚Bester‘ gekennzeichnet.“ Liegt der Gesamtzufriedenheitswert über dem Kategorienmittelwert, gibt es das Prädikat „Exzellent“.

ADAC Versicherungen siegen bei den Versicherern

In der Gesamtwertung am besten schnitt die Drogeriekette DM-Drogerie Markt ab (Mittelwert: 2,35). Zweitbester Branchensieger wurde Haribo aus der Kategorie „Süßwaren- und Snackhersteller“ (2,38) vor dem Brot- und Backwarenhersteller Coppenrath und Wiese (2,43).

Der Beste aus dem Segment „Versicherungen“ kommt auf einen fast 0,2 Notenpunkte schlechteren Mittelwert von 2,52. Dies sind die ADAC Versicherungen, die ihren Spitzenplatz erneut verteidigten (VersicherungsJournal 30.4.2024, 3.5.2023).

Den Silberrang sicherten sich die Barmenia Versicherungen (Mittelwert: 2,54), die vor Jahresfrist noch an fünfter Stelle rangiert hatten. Bronze ging erneut an die WWK Versicherungen sowie an die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) (Mittelwerte jeweils 2,55). Letztere hatte im Vorjahr noch eine Position besser abgeschnitten.

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen 28 „exzellente“ Akteure. Dies sind unter anderem die SV Sparkassenversicherungen (von sechs auf fünf; Mittelwert: 2,56), die Allianz Versicherungen (von drei auf sechs; 2,57) und die Mannheimer Versicherung AG (von neun auf sieben; 2,58).

An achter Stelle (je 2,59) liegen gleichauf die um einen Platz verschlechterten Münchener Verein Versicherungen sowie die um einen Rang verbesserte GVV Direktversicherung AG. Position zehn teilen sich die Hansemerkur Versicherungen und die Arag Versicherungen (beide neu in der Top Ten; Mittelwert: je 2,60).

Nicht mehr zu den zehn besten Versicherern gehören die Concordia Versicherungen und die DEVK Versicherungen

Weitere Angaben zur Methodik der Studie „Zentraler Verbraucher-Service in Deutschland 2025“ sowie die Branchenrankings können auf dieser Internetseite eingesehen werden.