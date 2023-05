Servicevalue: Diese Versicherer haben den besten Kundenservice

3.5.2023 – Die beiden Bestplatzierten im Servicevalue-Ranking haben im Vergleich zum Vorjahr die Plätze getauscht: Der ADAC rangiert nun vor der Allianz, was die Zufriedenheit von Kunden mit ihrem Service angeht. Insgesamt 62 Versicherer wurden unter die Lupe genommen.

Der erste Kontakt eines Kunden mit einem Versicherer entsteht häufig über eine zentrale Servicestelle. Egal, ob Fragen zu Produkten zu klären sind oder wenn es zu einem Schaden gekommen ist.

Die Servicevalue GmbH wollte in Kooperation mit der Wirtschaftswoche herausfinden, bei welchen Firmen der Kundenservice als besonders hochwertig betrachtet wird.

In der diesjährigen Untersuchung „Verbraucher-Service in Deutschland“ wurden insgesamt 108.995 Verbraucherstimmen online zu 701 Anbietern in 40 Branchen gesammelt und ausgewertet. Mit dabei: die Versicherungsbranche. Hier mussten sich 62 Firmen dem Urteil der Kunden stellen.

Wie bewertet wurde

Bewertet wurde der Service für Online und Offline. Die Fragestellung lautete: „Wie bewerten Sie aus eigener Erfahrung Ihren Kontakt mit der zentralen Service-Stelle im Sinne des über Telefon (Hotline), E-Mail / Kontaktformular, Chat (Homepage) et cetera angebotenen Kunden-Services bei folgenden Dienstleistern?“

Die Antwortskala reichte von „sehr gut“ (1) über „gut“ (2), „befriedigend“ (3), „ausreichend“ (4), „mangelhaft“ (5) bis zu „ungenügend“ (6). Auch eine bewertungslose „kein Kontakt“-Antwort war möglich.

Für jedes Unternehmen wurden mindestens 150 Kundenstimmen eingeholt. Der Mittelwert richtet sich ebenfalls am Schulsystem von eins bis sechs aus.

ADAC bekam die Bestnote verliehen

Von allen 62 untersuchten Unternehmen konnten sich mehrere Firmen weit oben im Ranking postieren. Die ADAC Versicherungen schnitten insgesamt am besten ab und bekamen von Servicevalue die Auszeichnung „Bester“ verliehen. Weitere 30 Versicherer galten als „Top“.

Im Folgenden sind die zehn höchstplatzierten Unternehmen aufgeführt.

Barmenia und DEVK kommen jetzt auch im Ranking der Top zehn vor

Im Vergleich zur Vorjahres-Untersuchung wechselten der Erst- und der Zweiplatzierte die Plätze (VersicherungsJournal 4.5.2022). Damals stand die Allianz mit dem Mittelwert 2,52 an der Spitze der Tabelle.

Einige Versicherer kamen beim diesjährigen Ranking neu in die Liste der besten Zehn, Darunter die Barmenia und die DEVK. Die Concordia Versicherungen und die Basler Versicherungen, jetzt Baloise Versicherungen, konnten in diesem Jahr wiederum nicht in die Top-Zehn-Platzierten aufgenommen werden. Ansonsten sind die Vorjahres-Platzierten auf anderen Plätzen wieder dabei.

Das Gesamtranking mit allen Versicherern findet sich auf der Seite von Servicevalue.