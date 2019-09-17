Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Die besten Rechtsschutzversicherungen laut Handelsblatt

17.2.2026 – Das Handelsblatt hat ein Ranking veröffentlicht, für das Branchenanalysten die aktuellen Angebote für eine typische Musterkundin benotet haben. In die Bewertung gingen sowohl die Qualität der Vertragsklauseln als auch die Höhe der Beiträge ein. Sieben Produkte von den sechs Versicherern Auxilia, Deurag, Neue Rechtsschutz, Örag, VHV und WGV wurden dabei als „exzellent“ benotet.

Die Franke und Bornberg GmbH hat für die Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH 18 Angebote von 17 Rechtsschutzversicherern miteinander verglichen. Für einen typischen Privatkunden untersuchten die Analysten jeweils Policen mit den Bausteinen Privat-, Berufs-, Verkehrs- und Mietrechtsschutz.

In dem Musterfall geht die Ratingagentur von einer 30-Jährigen aus, die als kaufmännische Angestellte arbeitet. Sie schließt eine Rechtsschutzversicherung für eine Familie mit zwei Kindern ab, die weltweit gilt und auch Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Urlaubsreisen abdeckt.

Franke und Bornberg bewertet die Qualität der Vertragsbedingungen anhand eines umfangreichen Ratings (VersicherungsJournal 2.4.2025). Das Produktrating „FFF+ (Hervorragend)“ tragen lediglich drei der getesteten Policen (sortiert nach Anbieternamen):

Sieben Rechtsschutzversicherungen als „exzellent“ benotet

Michael Franke (Bild: Marc Theis)

Die anderen 15 Testkandidaten erhielten im Januar dieses Jahres immerhin das zweitbeste Rating „FFF (sehr gut)“. Diese Qualitätsbewertung geht allerdings nur mit einem Gewicht von 70 Prozent in die Gesamtnote ein. Hierin fließt die Höhe der jährlichen Prämie zu 30 Prozent ein.

Alle Tarife, die 95 bis 100 Gesamtpunkte für hohe Leistung und niedrigen Preis gesammelt haben, erhalten die Höchstnote „exzellent“. „Diese Policen bieten ein hervorragendes Verhältnis von Leistung und Preis“, wird Michael Franke, Geschäftsführer der Ratingagentur, in dem Bericht „Das sind die besten Rechtsschutzversicherungen“ zitiert.

Mit diesem Prädikat werden aktuell sieben Produkte von sechs Anbietern ausgezeichnet. Dies sind neben dem oben genannten Örag-Tarif auch das Schwesterprodukt „RundumSchutz“. Es trägt das FFF-Rating, wofür es 100 Leistungspunkte erhält – zehn weniger als „RundumSchutz Plus“.

Viermal volle Punktzahl für Preis-Leistungs-Verhältnis

Jedoch gibt es für die Jahresprämie in Höhe von 379 Euro 93 Preispunkte. Das sind 119 Euro weniger und daher 30 Preispunkte mehr als bei dem Premiumtarif des öffentlichen Versicherers.

Mit 98 Gesamtpunkten liegt der leistungsschwächere Örag-Tarif daher insgesamt vor dem teureren, der auf 96 Gesamtpunkte kommt. Dahinter folgt das Produkt „SAFE SB-Fix (mit Zusatz „erweiterter Strafrechtsschutz")“ der Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (95 Gesamtpunkte).

Vorne im Ranking nach Gesamtpunktzahl liegen folgende vier Tarife, die ebenfalls die Höchstnote „exzellent“ erhalten haben (sortiert nach Anbieternamen):

Sie erhalten jeweils die volle Punktzahl, sowohl hinsichtlich ihrer Leistungen als auch der Preise Die Jahresprämien betragen zwischen 265 Euro (KS/Auxilia) und 351,47 Euro (WGV). Preislich in der Mitte (308,63 Euro) liegen die namensgleichen Offerten der VHV und NRV, an der die VHV Holding AG beteiligt ist.

Christian Hilmes

