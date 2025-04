Die besten Rechtsschutz-Tarife für Privatkunden im Urteil von Franke und Bornberg

2.4.2025 – In ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neuauflage des Rechtsschutz-Produktratings für Privatpersonen hat Franke und Bornberg 258 Tarifvariationen von über 40 Gesellschaften unter die Lupe genommen. Die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) erhielt knapp jeder zehnte Testkandidat, jeweils für Familien als auch für Singles. Diese stammen erneut von Arag, Örag, Provinzial, Provinzial Nord und Roland sowie neuerdings von der Lippischen Landesbrand.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat ihr Rating von Rechtsschutz-Tarifen für Privatpersonen überarbeitet und am Dienstag die aktualisierten Ergebnisse veröffentlicht. Die Offerten decken allesamt die vier Lebensbereiche Privat, Beruf, Verkehr und Wohnen ab. Zusätzlich unterscheiden die Analysten zwischen den beiden Lebenssituationen „Familie“ und „Single“.

So wurden die Rechtsschutzversicherungen bewertet

Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Bewertung von null bis 100 und Mindeststandards

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich werden Mindeststandards berücksichtigt“. Die sieben Bewertungsklassen reichen von „FFF+“ („hervorragend“) bis „F-“ („ungenügend“).

Bis zu 81 Prüfkriterien an Rechtsschutz-Tarife angelegt

Im Vergleich zur Vorjahresauflage (VersicherungsJournal 22.2.2024) haben die Analysten einige Veränderungen an den Bewertungsparametern vorgenommen. So wurden beim privaten Internetrechtsschutz Identitätsmissbrauch und das Entfernen rufschädigender Inhalte neu in den Kriterienkatalog mit aufgenommen.

„Neu ist ebenfalls das Kriterium Verwaltungsrechtsschutz bei Streit um die Studienplatzvergabe. Das Merkmal ‚Fahrer fremder Fahrzeuge‘ fällt hingegen weg, weil es in den Tarifen praktisch keinen Unterschied mehr gibt. Aus dem gleichen Grund senkt das Rating die Gewichtung für ‚weltweiten Versicherungsschutz‘ von Faktor 3 auf 1,5“, wird zu den Modifizierungen weiter erläutert.

Insgesamt gingen in die Ratingbewertung 81 (Familie) beziehungsweise 74 Prüfkriterien (Single) ein. Diese sind thematisch 19 (Familie) beziehungsweise 18 (Single) Hauptpunkten zugeordnet, wie in den Bewertungsgrundlagen (PDF, 233 KB) nachzulesen ist. Dort sind auch weitere Informationen zur Methodik der Untersuchung zu finden.

Sechs Rechtsschutzversicherer mit der Höchstnote

Die Analysten haben insgesamt 258 Tarifvariationen von etwa 40 Gesellschaften unter die Lupe genommen. Bei den Angeboten für Familien wie auch für Singles erhielten jeweils 25 Offerten die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“). Der Anteil der Topangebote stieg um jeweils rund drei Prozentpunkte auf je fast ein Zehntel an.

Dabei handelt es sich um Lösungen der Arag SE, der Örag Rechtsschutzversicherungs-AG, der Provinzial Nord Brandkasse AG, der Provinzial Versicherung AG und der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Neu in der Riege der Anbieter mit mindestens einem FFF+-Tarif ist die Lippische Landesbrandversicherung AG.

Immer mehr „sehr gute“ Lösungen

Darüber hinaus wurden in der Kategorie Familie (Single) 126 (124) Angebote mit „FFF“ („sehr gut“) bedacht. Der Anteil erhöhte sich um fünf (sieben) Prozentpunkte und liegt derzeit jeweils bei knapp der Hälfte. Weitere 53 (49) Offerten bekamen ein „FF+“ („gut“).

Andererseits erhielten nur wenige Produkte ein „F“ („mangelhaft“). Dies traf auf sieben Lösungen für Familien und 13 Testkandidaten im Single-Segment zu. Ein „F-“ („ungenügend“) wurde anders als im Vorjahr nicht mehr vergeben.

Die tagesaktuell gepflegten, vollständigen Ranglisten zu allen Tarifvariationen für die Kategorie Familie können auf dieser Internetseite abgerufen werden. Die Ergebnisse für das Single-Segment sind hier zu finden.