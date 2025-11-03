Das sind die besten Privathaftpflichtversicherungen laut Handelsblatt

19.2.2026 – In einem aktuellen Franke-und-Bornberg-Ranking der besten Privathaftpflichtversicherungen im Auftrag des Handelsblatts konnten die WGV und die Interrisk die Höchstpunktzahl bei den Familientarifen erzielen. Bei den Singleangeboten liegen die Gothaer und Adam Riese vorn. Die Zahl der bestbewerteten Tarife ist insgesamt hoch – die Tester beobachteten ein hohes Leistungsniveau am Markt.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat für die Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH Privathaftpflichtversicherungen für Singles und Familien verglichen. Ziel war es, die Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu identifizieren. Der Artikel „Das sind die besten Privathaftpflichtversicherungen“ weist tabellarisch je 34 Tarife verschiedener Versicherer für Familien und Singles aus.

Michael Franke, FuB-Geschäftsführer, berichtet, dass sich der zunehmende Konkurrenzdruck in diesem Segment positiv auf die Versicherungsleistungen auswirke, so dass Bedingungswerke fortlaufend angepasst werden. „Wir beobachten, dass sich aufgrund des intensiven Wettbewerbs die Qualität der Haftpflichtversicherungen deutlich verbessert hat“, so der Experte.

Mit diesen Musterfällen wurde gerechnet

Für den Tarifvergleich haben Franke und Bornberg zwei Musterfälle definiert. Im Familientarif soll eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern versichert werden, wobei alle Mitglieder versichert sind. Die Eltern sind dreißig Jahre alt. Der Versicherungsnehmer ist Angestellter, überwiegend mit Bürotätigkeiten betraut, und lebt im Stadtzentrum von Hannover.

Der Single ist ebenfalls 30 Jahre alt, Büroangestellter und wohnt – wie die Familie – in der Prinzenstraße in Hannover. Beide Musterfälle verfügen über einen Vorversicherer und hatten in den vergangenen fünf Jahren keinen Schaden.

Katalog an Mindestleistungen

Damit Tarife in die Wertung einbezogen werden, mussten sie einen Katalog an Mindestleistungen erfüllen:

Mindestdeckungssumme von zehn Millionen Euro,

Absicherung von Gefälligkeitsschäden,

Verlust beruflicher und privater Schlüssel ist eingeschlossen,

Versehensklausel bei unachtsamer Obliegenheitsverletzung,

Forderungsausfalldeckung enthalten,

Mietsachschäden sind mitversichert,

keine Selbstbeteiligung,

im Familientarif Leistungen auch für deliktunfähige Kinder.

Die Versicherungsprämie wird jährlich per Lastschrift gezahlt und entsprechend auch die jährliche Prämie im Heftartikel ausgewiesen.

So wurde gewertet

In die Gesamtnote floss das Qualitätsrating von Franke und Bornberg (VersicherungsJournal 21.5.2025) zu 70 Prozent ein. Das Analysehaus bewertet die Leistungsfähigkeit der einzelnen Tarife anhand von 72 Prüfkriterien. Die Höchstnote „FFF+“ erhalten Tarife, die mindestens 85 Prozent der Leistungsvorgaben erfüllen. Die jährliche Prämie ging mit 30 Prozent in die Wertung ein.

Für das Ranking des Handelsblatts waren mindestens 95 von 100 Gesamtpunkten nötig, um die Bestnote „exzellent“ zu erreichen. Ab 85 Punkten galt ein Tarif als „sehr gut“, ab 75 Punkten als „gut“. Die Bewertung „befriedigend“ begann bei 65 Punkten – schlechter schnitt im Ranking kein Tarif ab.

Die besten Privathaftpflichtversicherungen für Familien

Bei den Familientarifen wurden sieben Angebote mit der Höchstnote „exzellent“ ausgezeichnet. 17 erhielten ein „sehr gut“, sieben ein „gut“ und drei ein „befriedigend“.

Die WGV-Versicherung AG mit ihrem Tarif „Optimal“ und die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group mit „Konzept XXL“ konnten als einzige Versicherer die Höchstnote von 100 Punkten erzielen. Dahinter platzierte sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, deren Tarif „Klassik“ 98 Punkte erreichte. Die weiteren exzellenten Tarife sind:

Die ermittelten Jahresprämien der bestbewerteten Versicherer bewegen sich zwischen 58,00 Euro bei der WGV und 82,78 Euro bei der HDI. Alle exzellenten Tarife erhielten auch im Leistungsvergleich von Franke und Bornberg die Höchstwertung „FFF+“.

Die besten Angebote für Singles

Bei den Single-Tarifen erreichten zehn Angebote die Gesamtnote „exzellent“. 13 wurden mit „sehr gut“ bewertet, acht mit „sut“ und drei mit „befriedigend“.

Die volle Punktzahl wurde den Tarifen „Klassik“ der Gothaer und „Adam Riese Riesig“ von Adam Riese zugesprochen. Dabei liegt die Gothaer auf Rang eins, da die ermittelte Jahresprämie im Musterfall mit 45,27 Euro hier geringfügig unter der des Wettbewerbers (45,95 Euro) liegt.

Dahinter folgen mit je 99 Punkten die Angebote „Klassik-Garant mit Exklusivbaustein“ der VHV, „Komfort“ der Axa und „Konzept XXL“ der Interrisk. Die weiteren exzellenten Angebote sind:

Auch bei den Single-Angeboten haben alle exzellenten Tarife im Leistungsvergleich von Franke und Bornberg die Bestnote erhalten.