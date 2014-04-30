Wieder ein Lebensversicherer weniger

30.3.2026
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein hat laut einer Mitteilung vom 27. März der Nucleus Life AG die Bewilligung entzogen und den Versicherungsbestand auf die Quantum Leben AG übertragen. Als Grund für diese Zwangsmaßnahme wird angegeben, dass der Versicherer und sein Aktuariat die aufsichtsrechtlichen Anforderungen nicht mehr erfüllten.
Weitere Hintergründe zur Lage bei Nucleus nannten die Aufseher nicht. Das Unternehmen selbst äußert sich auf seiner Internetseite zu seiner Schließung nicht und veröffentlicht auch keine Geschäftsberichte. Stattdessen wird immer noch mit „maßgeschneiderten Versicherungslösungen“ geworben. Die bisherige Zulassung galt auch für den Vertrieb in Deutschland.
Wie es für die betroffenen Kunden weitergeht, beschreibt die FMA so: „Die Versicherungsverträge laufen unverändert und ohne Unterbruch bei der Quantum Leben AG weiter. … Mit den Versicherungsverträgen wurden auch die dafür vorgesehenen Mittel auf die Quantum Leben AG übertragen. Für die Versicherungsnehmer ändert sich einzig der Vertragspartner.“
Das ist nach der von Deutschland abweichenden Rechtslage in Liechtenstein keineswegs selbstverständlich, denn einen der deutschen Protektor AG vergleichbaren Rettungsschirm hat das Fürstentum nicht (VersicherungsJournal 25.4.2025).
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