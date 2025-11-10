Thomas Zimmermann zieht sich bei Wecoya zurück

10.11.2025

Der bisherige führende Geschäftsführer Thomas Zimmermann verlässt zum Jahresende die Wecoya Underwriting GmbH. Das hat die Tochtergesellschaft der GGW Group GmbH in einer außergewöhnlich kurzen Pressemitteilung bekannt gemacht, ohne auf die genaueren Umstände einzugehen.

Thomas Zimmermann (Bild: GGW)

Auf Anfrage des VersicherungsJournals teilte eine Firmensprecherin mit, Zimmermann werde „die neue Geschäftsführung insbesondere im Kontext der strategischen Weiterentwicklung unterstützen“. Dem Unternehmen bleibe er demnach zukünftig als Berater verbunden.

Verantwortlich für die strategische Ausrichtung der Wecoya sind der Sprecherin zufolge „bis auf weiteres“ Peter Bangsgaard (52) und Tim Lamm (43). Beide sind bereits Teil des Managements, dem außerdem Hendrik Bockelmann (55), Michael Morgenstern (59) und Rebecca Stodt (35) angehören. Ob langfristig wieder ein sechster Geschäftsführer bestellt wird, steht bislang nicht fest.

Zimmermann war seit vergangenem Jahr CEO der Wecoya, in die GGW 2022 sein Geschäft mit Assekuradeuren abgetrennt hatte (VersicherungsJournal 20.7.2022). Die Zwischenholding arbeitet ebenso wie die GGW-Maklereinheit Leading Brokers United GmbH operativ eigenverantwortlich.

Zimmermann kam mit der Übernahme des Transport- und Logistikspezialisten Droege Holding GmbH zu dem Hamburger Konsolidierer (14.1.2022). Die GGW Group wird von einem Trio an der Spitze (20.8.2024) geführt: Muhamad Said Chahrour (39), Moritz Rutt (36) und Dr. Tobias Warweg (52).