GGW Group wird wieder von einem Trio geführt

20.8.2024

Die GGW Group GmbH hat die Zuständigkeiten in der Geschäftsführung neu geordnet und dabei die Position des Finanzchefs anders besetzt. Dies berichtete der Versicherungsmonitor am Montag zuerst und wurde am gleichen Tag von einer Sprecherin der Versicherungsmaklerholding auf Nachfrage bestätigt.

Das Leitungsgremium besteht aus Dr. Tobias Warweg (50) und Moritz Rutt (34) sowie seit dem 1. Juli auch Muhamad Said Chahrour (38). Rutt konzentriert sich künftig verstärkt auf das anorganische Wachstum der Unternehmensgruppe durch Transaktionen im Investment-Banking (Mergers & Acquisitions, kurz M&A) im In- und Ausland. Chahrour zeichnet für die operativen Bereiche Finanzen, HR, Recht, IT, Business Intelligence und Investor Relations verantwortlich.

Muhamad Said Chahrour (Bild: GGW)

Der Neue war zuletzt fast neun Jahre für die Flatexdegiro AG tätig, die ersten Jahre als CFO und zuletzt als stellvertretender CEO des Online-Brokers sowie als CEO der Degiro, Niederlassung der Flatexdegiro Bank AG. Zuvor war er als Global CFO für den Aufbau des Online-Immobilienportals Lamudi der Rocket Internet SE verantwortlich und arbeitete mehrere Jahre in den Bereichen M&A und Transaction Services bei der UBS Group AG und der Pricewaterhousecoopers GmbH.

Anfang des Jahres hatte Thomas Zimmermann (54) die Geschäftsführung der Hamburger verlassen (VersicherungsJournal 14.2.2024). Seither wurde die Gruppe von Warweg und Rutt gelenkt. Beide stehen seit dem Zusammenschluss der Gossler, Gobert & Wolters Gruppe (GGW Gruppe) und der Warweg Mittelstandsmakler GmbH an der Spitze des Unternehmens (20.1.2021).