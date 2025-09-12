Neuer Job für Ralf Berndt

24.9.2025

Ende August war der langjährige Vertriebsvorstand der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden (VersicherungsJournal 29.8.2025). Ab Oktober werde Ralf Berndt die Leading Brokers United GmbH beratend begleiten und seine langjährige Erfahrung einbringen, teilte die Muttergesellschaft GGW Group GmbH mit.

Ralf Berndt (Bild: Stuttgarter)

Die Leading Brokers United gewinnt nach Ansicht ihres Geschäftsführers Dr. Max Weinhold mit dem neuen Senior Advisor „einen ausgewiesenen Branchenexperten, der den Maklermarkt seit Jahrzehnten prägt und entwickelt. Seine Erfahrung und sein strategischer Blick sind eine enorme Bereicherung und gerade jetzt, während wir unser Wachstum dynamisch fortsetzen, besonders wertvoll.“

Berndt äußert sich begeistert, „die Entwicklung eines jungen und enorm wachstumsstarken Unternehmens wie das der GGW Group zu begleiten. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, Impulse zu setzen und gemeinsam mit dem Team die nächste Etappe dieser Erfolgsgeschichte zu gestalten.“

Zuvor war Berndt am 28. August zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der BCA AG gewählt worden (Medienspiegel 3.9.2025).