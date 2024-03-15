Ralf Berndt verabschiedet sich in den Ruhestand

29.8.2025

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. verabschiedet ihren langjährigen Vertriebsvorstand Ralf Berndt im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand. Demnach wird er wie geplant zum 31. August 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden, wie das Unternehmen am Donnerstag der Presse mitteilt.

Ralf Berndt (Bild: Stuttgarter)

Berndts Abschied stand bereits im Dezember letzten Jahres fest (VersicherungsJournal 2.12.2024). Sein Nachfolger Jesko Kannenberg (47), der von der Ottonova Krankenversicherung AG kam, hat seinen Posten bereits im Mai 2025 übernommen. Zum Abschied würdigt die Stuttgarter seine Verdienste:

Berndt kam 2002 als Vorstand zu dem Unternehmen und verantwortete ab 2003 die Bereiche Vertrieb und Marketing. Ihm sei die Neuausrichtung der Stuttgarter als Maklerversicherer zu verdanken, ebenso die Gründung der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH zur Vertriebsunterstützung in der betrieblichen Altersvorsorge. Auch die Rekordbeitragssumme von 2,2 Milliarden Euro im Neugeschäft 2024 gehe auf sein Konto.

Produktentwicklung und Marketing habe er neu ausgerichtet: So führte er 2003 die erste fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantiebaustein ein. Darüber hinaus setzte er sich für die Professionalisierung des Maklermarktes ein und initiierte sowie gründete die Deutsche Makler Akademie (DMA) gGmbH mit. Bereits im Juli wurde Berndt in einer feierlichen Veranstaltung verabschiedet.

„Wenn ich auf die vergangenen 23 Jahre zurückblicke, erfüllt mich vor allem Dankbarkeit – für spannende Projekte, wegweisende Entscheidungen und die vielen gemeinsamen Erfolge mit einem starken Team“, sagt Berndt. „Die Fondspolice, der Aufbau der bAV, die DMA – all das sind Meilensteine, die wir gemeinsam geschafft haben und auf die ich stolz bin.“ Nun will er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen – und die Entwicklung des Versicherers „mit etwas Abstand, aber unverändertem Interesse und voller Zuversicht“ verfolgen.