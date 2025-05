Neue Doppelspitze für Industriemakler RVM

9.5.2025 – Die Maklergruppe RVM hat einen neuen Geschäftsführer aus den eigenen Reihen ernannt. Thomas Kalbacher soll das Unternehmen ab dem nächsten Jahr gemeinsam mit dem als Sprecher der Geschäftsführung fungierenden Michael Friebe leiten. Der zweite Co-Chef Erich Burth hat seinen Vertrag hingegen auslaufen lassen und bereitet nun die Übergabe der Amtsgeschäfte vor.

Die RVM-Gruppe steht vor einem teilweisen Generationswechsel in der Geschäftsführung. Erich Burth (61), langjähriger Co-Geschäftsführer des operativ tätigen Kernunternehmens RVM Versicherungsmakler GmbH, hat „gemäß seiner persönlichen Lebensplanung keine Vertragsverlängerung mehr angestrebt“, wie das Unternehmen aktuell mitteilt.

RVM gehört zur MLP-Gruppe

Burth verlässt RVM im Dezember nach 33 Jahren. Sein Nachfolger in dem Führungsgremium, Thomas Kalbacher (45), tritt seine neue Position nahtlos im Januar 2026 an. Der gelernte Versicherungsfachwirt (IHK) arbeitet seit 2002 in dem Maklerbetrieb. Er ist seit vier Jahren als Prokurist für die Gesamtkundenbetreuung zuständig und leitet zudem das internationale Geschäft.

„Viele RVM-Kunden kennen und schätzen ihn auch bereits seit Jahren aufgrund seiner bisherigen Funktion“, kommentiert Jan Berg, Vorstandsmitglied der MLP SE, zu der RVM gehört (VersicherungsJournal 8.1.2021). Der Industrieversicherungsmakler betreut mit rund 370 Mitarbeitern mehr als 4.500 mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel und Gewerbe.

Co-Geschäftsführer Michael Friebe macht weiter

Kalbacher führt die Firmengruppe zukünftig gemeinsam mit Burths langjährigem Co-Geschäftsführer Michael Friebe (60). Seinen Vertrag als Geschäftsführer (5.4.2022) hat die RVM-Gesellschafterversammlung jetzt um weitere vier Jahre verlängert. Friebe übt in der Firmenspitze weiterhin das Amt als Sprecher der Geschäftsführung aus.

Michael Friebe (li.) und Thomas Kalbacher (Bild: RVM)

Dritter Geschäftsführer der Holding RVM GmbH ist seit drei Jahren (4.4.2022) Dr. Ralf Raube (62). Er arbeitet seit 2004 für den Finanzdienstleistungskonzern (10.9.2004), den er ebenfalls zum Jahresende verlässt (4.2.2025). Sein Nachfolger Sascha Schüring (50) war bisher Regionalmanager Vertrieb im Geschäftsbereich TPC Betriebliche Vorsorge der MLP Finanzberatung SE.