MLP verstärkt Geschäftsführung im Bereich Industrieversicherung

4.4.2022

Dr. Ralf Raube ist zum Geschäftsführer der Industrieversicherungs-Makler-Holding RVM GmbH bestellt worden. Das teilte die Muttergesellschaft MLP SE mit. Der 59-Jährige soll bei dieser Tochter den Ausbau der betrieblichen Vorsorge forcieren. Seine bisherige Tätigkeit als Bereichsvorstand TPC Betriebliche Vorsorge bei der MLP Finanzberatung SE übt er weiter aus.

Raube ist seit 2004 bei dem Finanzkonzern (VersicherungsJournal 10.9.2004), seit 2011 als alleiniger Geschäftsführer für betrieblichen Altersversorgung (bAV). Zuvor war er Geschäftsführer der Gerling Pensionsmanagement GmbH und einer der Geschäftsführer Vertrieb im Gerling-Konzern. Neben Ralf Raube sind Michael Friebe und Erich Burth weiterhin Geschäftsführer der RVM GmbH.

Ralf Raube (Bild: MLP)

MLP war durch den Erwerb der RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG im vergangenen Jahr in die Industrieversicherung eingestiegen. Durch weitere Zukäufe solle mittelfristig eine Maklergruppe entstehen, die sich auf Augenhöhe mit den „Top Ten“ im Bereich Industrieversicherungen bewegt (8.1.2021). Erste Zukäufe wurden bereits gemeldet. 2021 lagen die Prämieneinnahmen in dem Segment bei 92 Millionen Euro (11.3.2022).

Maike Schulte