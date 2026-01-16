Maklerverbund Status ernennt neuen Vertriebsleiter

28.1.2026
Die Status GmbH hat Raphael Dimpfl (43) zum neuen Vertriebsleiter ernannt. In dieser Funktion bei dem Maklerverbund folgt der studierte Ökonom auf Jürgen Schirmer, der dieses Amt vor sieben Jahren übernommen hatte (VersicherungsJournal 21.1.2019).
Bei seinem neuen Arbeitgeber soll Dimpfl unter anderem „die Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Vertriebspartnern intensivieren“. Ziel des Unternehmens sei es, die Marktposition zu stärken und die Betreuung der angebundenen Makler weiterzuentwickeln.
Hierfür bringt Dimpfl Erfahrung in der Steuerung von Vertriebsstrukturen, in der Qualifizierung von Vertriebsorganisationen sowie im Recruiting von Vertriebspartnern mit, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor seinem Wechsel zu Status war er zehn Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) tätig.
Das Unternehmen mit Sitz in Regensburg hat sich 2025 der Ascendia Gruppe GmbH angeschlossen (13.1.2025). Diesen „Verbund für Versicherungsmakler, -vertriebe, -verbünde und Assekuradeure mit Fokus auf Privatkunden und Kleingewerbetreibende“ gründete Florian Brokamp, Ex-CEO der Thinksurance GmbH (25.7.2024).
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.