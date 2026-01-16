Maklerverbund Status ernennt neuen Vertriebsleiter

28.1.2026

Die Status GmbH hat Raphael Dimpfl (43) zum neuen Vertriebsleiter ernannt. In dieser Funktion bei dem Maklerverbund folgt der studierte Ökonom auf Jürgen Schirmer, der dieses Amt vor sieben Jahren übernommen hatte (VersicherungsJournal 21.1.2019).

Bei seinem neuen Arbeitgeber soll Dimpfl unter anderem „die Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Vertriebspartnern intensivieren“. Ziel des Unternehmens sei es, die Marktposition zu stärken und die Betreuung der angebundenen Makler weiterzuentwickeln.

Hierfür bringt Dimpfl Erfahrung in der Steuerung von Vertriebsstrukturen, in der Qualifizierung von Vertriebsorganisationen sowie im Recruiting von Vertriebspartnern mit, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor seinem Wechsel zu Status war er zehn Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) tätig.

Raphael Dimpfl (Bild: Status)

Das Unternehmen mit Sitz in Regensburg hat sich 2025 der Ascendia Gruppe GmbH angeschlossen (13.1.2025). Diesen „Verbund für Versicherungsmakler, -vertriebe, -verbünde und Assekuradeure mit Fokus auf Privatkunden und Kleingewerbetreibende“ gründete Florian Brokamp, Ex-CEO der Thinksurance GmbH (25.7.2024).