Die Vema bekommt einen neuen Chef

21.11.2025
Hermann Hübner, einer der Gründungsväter der Vema Versicherungsmakler-Genossenschaft eG, hat in der vergangenen Woche seinen Vorstandsvorsitz abgegeben. Nach 23 Jahren an der Spitze schied er mit Erreichen seines 65. Lebensjahres satzungsgemäß aus, wie die Vema der Presse mitteilt.
Im Pressetext würdigt die Vema die Verdienste von Hermann Hübner. Er habe die Vema in unruhigem Fahrwasser übernommen und zusammen mit Andreas Brunner wieder stabilisiert. Unter seiner Leitung seien Prozesse modernisiert, digitale Werkzeuge eingeführt und die Bedürfnisse der angeschlossenen Makler stets in den Mittelpunkt gestellt worden.
Hübner habe dabei seine langjährige Praxiserfahrung als Versicherungsmakler eingebracht und die Genossenschaft praxisnah weiterentwickelt, heißt es weiter. Zugleich habe er die Kultur des Hauses durch fachliches Wissen und menschliche Bodenständigkeit geprägt. Hübner werde der Branche als Geschäftsführer der DH Versicherungsmakler GmbH & Co KG erhalten bleiben.
Das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt künftig der bisherige stellvertretende Vorsitzende, Andreas Brunner (63). Brunner ist seit 1997 für die Vema tätig und bekleidete das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden seit 2003. Zwischen 2000 und 2003 war der Versicherungsfachwirt zudem Vorstandsmitglied im Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. Seine Karriere begann er bei den Mannheimer Versicherungen.
Den Vorstand hat die Vema bereits mit Thomas Hirsch (40) und Dr. Johannes Neder (42) verjüngt (VersicherungsJournal 24.4.2024). Hirsch, der die IT verantwortet, gehört seit 2024 dem Vorstand an, Neder seit 2023. Gemeinsam mit Brunner sollen sie nun zu dritt die Genossenschaft führen.
