Die Alte Leipziger/Hallesche hat einen neuen Vertriebschef

12.2.2026

Zum 1. Februar 2026 hat Christian Pape (42) die Verantwortung für das Ressort Vertrieb und Marketing der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., der Hallesche Krankenversicherung a.G. sowie der Alte Leipziger Holding AG (ALH) übernommen. Das teilt der Konzern am Mittwoch der Presse mit.

Den Wechsel hatte die Versicherungsgruppe bereits zu Beginn des letzten Jahres verkündet – seit Oktober 2025 ist Pape Teil des Vorstands der genannten Gesellschaften (VersicherungsJournal 31.1.2025). Er folgt auf Frank Kettnaker (60), der den Vertrieb der Alten Leipziger/Hallesche 19 Jahre lang geführt hat und sich aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen will.

Christian Pape (Bild: ALH)

Christian Pape begann seine Karriere als Maklerberater bei der Continentale Versicherungsgruppe. Anschließend war er über sieben Jahre bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG tätig, unter anderem als Leiter der Maklerdirektion für die Regionen München und Göttingen.

Vor seinem Wechsel zur Alte Leipziger/Hallesche hatte Pape mehr als acht Jahre leitende Funktionen bei der Axa-Gruppe inne, unter anderem als Vorstand der Axa Easy Versicherung AG.

Der Maklervertrieb stehe für Pape weiterhin im Zentrum der strategischen Ausrichtung, heißt es nun im Pressetext. Diese Rolle solle in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Zudem solle das Vertriebsmodell weiterentwickelt und angepasst werden, um der „zunehmenden Vielfalt von Bedürfnissen und Kontrapunkten“ gerecht zu werden: