Bafin entzieht DEVK-Tochter die Lizenz

22.9.2025

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat mit ihrer Verfügung vom 13. August 2025 die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb der Freeyou Insurance AG gemäß § 304 VAG widerrufen. „Der Widerruf erfolgte aufgrund Verzichts auf die Erlaubnis zum Betrieb … seitens des Unternehmens“, heißt es hierzu von der Finanzaufsicht.

Als Freeyou tritt der 1994 als German Assistance GAV Versicherungs-AG gegründete Spezialversicherer erst seit zwei Jahren an, nachdem er seinen Namen offiziell geändert hatte. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Garantiesysteme für Elektrogeräte und startete zunächst mit Fahrradversicherungen.

Später stieg das Insurtech auch in den Online-Direktvertrieb von Kfz-Policen ein, was sich nach Angaben einer DEVK-Sprecherin gegenüber dem VersicherungsJournal aber nicht rechnete. Im Jahr 2023 hatte das Beitragsvolumen in der Sparte 22,5 Millionen Euro betragen (VersicherungsJournal 8.5.2024).

Neben dem gescheiterten Geschäft des Direktversicherers bot der DEVK-Konzern immer auch Kfz-Versicherungen über seine Ausschließlichkeitsorganisation an, betont die Sprecherin. Unter der Marke Freeyou sei der Kölner Konzern mittlerweile hingegen mit keinen Produkten mehr am deutschen Versicherungsmarkt vertreten.