Wieder ein Autoversicherer weniger

8.5.2024

Die Freeyou Insurance AG nimmt seit dem Monatsanfang kein Neugeschäft mehr in der Kfz-Versicherung an. „Zum Jahresende werden auch die Verträge mit der Bestandskundschaft auslaufen. Bis dahin suchen wir für alle Beteiligten eine attraktive Lösung.“ Das Beitragsvolumen in der Sparte im Jahr 2023 habe 22,5 Millionen Euro betragen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Entscheidung begründet die Tochter der DEVK Versicherungen mit „sich verändernden markt- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen der letzten beiden Jahre, die das Geschäftsumfeld für die Freeyou Insurance AG zunehmend unattraktiv gemacht haben“.

Für 2023 wird im Kfz-Geschäft die Combined Ratio mit 187 Prozent und der kumulierte Jahresfehlbetrag mit 10,5 Millionen Euro angegeben. Laut Solvenzbericht (PDF, 3,7 MB) lief das Kfz-Haftpflicht-Geschäft am schlechtesten. Hier stieg allein die Schadenquote auf 162 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 91 Prozent.

Das übrige Geschäft, darunter eine Reparaturkostenversicherung für Kfz und eine Gegenstandsversicherung, hatte zuletzt ein Beitragsvolumen von elf Millionen Euro. Es soll fortgesetzt werden. Dieses Geschäft ist in 2023 (ohne Kfz-Reparaturkosten-Policen) versicherungstechnisch hoch profitabel gewesen. Von den 4,5 Millionen Euro Beitragseinnahmen wurden nur 338.000 Euro für Schäden und 801.000 Euro für Kosten aufgewendet.