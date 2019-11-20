Agila-Haustierversicherungen kehren zurück ins Fressnapf-Angebot

15.1.2026 – Der Einzelhändler bietet Hunde- und Katzenbesitzern im Internet seit diesem Monat wieder Verträge seines ehemaligen Produktgebers an. Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Versicherer aus der Zurich-Gruppe endet planmäßig, sagt eine Firmensprecherin auf Anfrage des VersicherungsJournals. Das Unternehmen betont, dass sein Angebot dadurch erweitert wurde.

Die Agila Haustierversicherung AG ist seit Jahresbeginn der neue Kooperationspartner der Fressnapf Tiernahrungs GmbH. Die beiden Unternehmen zielen nach eigenen Angaben auf die Zielgruppe der Halter von mehr als 26 Millionen Hunden und Katzen ab, die in deutschen Haushalten leben und regelmäßig tierärztlich betreut werden.

Fressnapf-Filiale (Bild: Fressnapf)

Tierkranken, OP-Kostenschutz, Haftpflicht

Die typischen Kunden des Zoohändlers mit bundesweit mehr als 900 Märkten können demnach ab sofort neben Futter und Zubehör auch Versicherungen für ihre Vierbeiner erwerben.

Das Angebot umfasst neben der vollumfänglichen Tierkrankenversicherung auch einen reinen OP-Kostenschutz und eine Hundehalterhaftpflichtversicherung.

„Wir haben Fressnapf als engagierten und zukunftsorientierten Akteur im Haustiersegment kennengelernt“, wird Clara Bröcker, Head of Business Development bei der Agila, in einer aktuellen Pressemitteilung zitiert.

Sie betont den „Fokus auf das Wohl der Haustiere und ihrer Menschen“, der die zwei Unternehmen verbinde.

WERBUNG

Zurich-Gruppe drei Jahre Kooperationspartner

Wie berichtet, hat Agila damit Petolo – eine Marke der Getolo GmbH verdrängt, die seit rund drei Jahren Fressnapf-Kooperationspartner war (VersicherungsJournal 9.1.2026). Die Tochtergesellschaft der Zurich Gruppe Deutschland hatte nach eigenen Angaben großen vertrieblichen Erfolg mit ihren Aktivitäten im Online-Vertrieb ihrer reinen Tierkrankenversicherung (2.6.2023).

Auf Anfrage des VersicherungsJournals zu den Gründen für den Bruch mit dem bisherigen Partner, dessen Police aus dem Online-Sortiment verschwunden ist, erklärt Fressnapf, die Zusammenarbeit ende planmäßig. „Der Wechsel des Kooperationspartners ist ein turnusgemäßer Schritt im Rahmen unserer regelmäßigen Überprüfung bestehender Partnerschaften.“

Für die Kunden bedeute dies „mehr Entscheidungsspielraum bei der Absicherung der Tiergesundheit“, betont Fressnapf mit Blick auf die zusätzlich angebotenen OP- und Haftpflichtversicherungen. Alle laufenden Verträge würden zwar fortgeführt. Versicherte könnten aber auch einen freiwilligen Wechsel von Petolo zu Agila „problemlos vornehmen“, heißt es von dem Einzelhändler weiter.

Agila hat bereits in der Vergangenheit über Fressnapf vertrieben

Der 1994 gegründete Spezialversicherer Agila war bereits in der Vergangenheit Produktgeber von Haustierpolicen, die auf einer speziellen Fressnapf-Internetseite vertrieben werden. Vor 16 Jahren kam es jedoch zu einem Rechtsstreit, weil der Versicherer hinter dem Angebot des sogenannten Rundumschutzes unklar war (26.2.2010).

Im Auftrag zweier Versicherungsmakler aus dem Berliner Umland hatte Rechtsanwalt Dietmar Goerz von der GPC Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beim Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung erwirkt. Diese bezog sich auf die Erstinformationspflicht als Vermittler, die auch für den Vertrieb von Tierversicherungen gelte (10.9.2009).

Die aktuelle Online-Offerte ist mit „Tierversicherungen von Agila“ betitelt. Im entsprechenden Impressum der Vermittler-Homepage ist das Unternehmen aus Krefeld mit der Registernummer D-D3BD-L1M1W-60 bei der IHK Mittlerer Niederrhein aufgeführt. Es ist demnach als Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d GewO ausschließlich für Agila in Deutschland tätig.