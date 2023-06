Zurich erfolgreich mit Onlinemarketing

2.6.2023 – Die Zurich hat mit Dentolo nach den Worten von Vorstand Peter Stockhorst nicht nur das wachstumsstärkste Insurtech in Deutschland entwickelt, sondern binnen drei Geschäftsjahren auch ein profitables. Im Zuge der Neuausrichtung der DA Direkt und der Akquisition von Dentolo hatte der Versicherer 2019 den Bereich Digital Health gestartet.

„Die Digitalisierung in der Versicherungsbranche ist ein langfristiger Prozess. Wir sehen hier großes Potenzial auch in den nächsten Jahren mit zunehmender Digitalisierung in allen Teilen der Wertschöpfungskette“. Dies sagte gestern vor der Presse der bei der Zurich Gruppe Deutschland für den Bereich „Direct & Digital“ zuständige Vorstand Peter Stockhorst.

Peter Stockhorst (Bild: Zurich)

Seiner Einschätzung nach werden inzwischen 35 Prozent der Abschlüsse in Segmenten wie Kraftfahrt, Haftpflicht und Krankenzusatz online getätigt.

Spitzenplatz beim Zuwachs

Der Bereich Digital Health kommt per Ende Mai 2023 auf einen Bestand von 42 Millionen Euro Beitrag mit über hunderttausend Kunden. Mit einem Bestandswachstum von 100 Prozent (2021 zu 2022) liege der Anbieter für Zahnzusatz- und Tierkranken-Versicherungen (Marke Petolo) unter den deutschen Insurtechs auf dem ersten Platz.

In punkto Prämienvolumen sei man mit dem vierten Platz bereits in der Spitzengruppe etabliert, so Stockhorst, der auf eine Marktstudie des Marktforschungs-Instituts IMWF GmbH verweist.

Trotz des starken Wachstums sei die Effizienz um 30 Prozent gestiegen. Das liege auch an der effizienten Akquisition. Hier liegen die Kosten eigenen Angaben zufolge um 50 Prozent unter denen klassischer Onlinewerbung.

Werbung bei Tiktok & Co.

„Bei Dentolo setzen wir auf ein diverses und datenbasiertes Online-Marketing. Wir fokussieren uns neben den Pull-Kanälen wie SEO / SEA vor allem auf die relevanten Social-Media-Plattformen, insbesondere Instagram und Tiktok. Die enge Zusammenarbeit mit Content Creators ermöglicht uns die Ansprache ganz neuer Kundengruppen und beflügelt unser Neugeschäft nachhaltig,“ sagte Philipp Krause, Gründer und Managing Director von Dentolo.

Mit Maklern oder Preisvergleichern arbeitet die Zurich in diesem Feld nicht zusammen, aber mit exklusiven Partnerschaften wie der Fressnapf-Gruppe, in deren Ökosystem man eingebunden worden ist.

Die Schaden- und Kostenquote bezifferte der Vorstand auf 89 Prozent. Zur Höhe der Investitionskosten wurden keine Angaben gemacht. Es hieß, dass das nach IFRS berechnete Betriebsergebnis 2022 mit 2,3 Millionen Euro positiv war.

Blaupause für den Rest

„In diesem frühen Stadium bei hohem Wachstum profitabel zu sein, ist sicherlich einzigartig im Insurtech Markt. Wir erwarten eine weitere Beschleunigung des äußerst starken und ertragreichen Wachstums,“ so René Billing, Vorstand Direct Insurance der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt). Welche Geschäftsfelder als nächstes erschlossen werden sollen, wurde nicht gesagt.

Die Zurich Gruppe Deutschland nutzt die digitalen Fähigkeiten aus dem Start-up- und Direktgeschäft zur Umsetzung der digitalen Transformation im gesamten Konzern.