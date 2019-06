Servicevalue kürt die besten Versicherungs-Dienstleister

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Vermittler können ihr eigenes Cyberrisiko mit einer speziellen Police absichern. Der Versicherer Ergo bietet seine Betriebskosten- und Betriebskostenpauschal-Versicherung nun für fast 300 Betriebsarten an. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Mit welchem digitalen Anbieter die Nutzer am zufriedensten sind, welcher den besten Ruf hat und welchem die beste Kundenorientierung zugeschrieben wird, zeigt eine aktuelle Servicevalue-Umfrage. (Bild: Servicevalue) mehr ...

12.1.2016 –

Welche Produktlinien von Maklern und Mehrfachvertretern momentan am besten verkauft werden und welche zu den Ladenhütern gehören, wurde in einer aktuellen Untersuchung ermittelt. In der Rangliste zeigen sich einige überraschende Rangverschiebungen. (Bild: Wichert) mehr ...