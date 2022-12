Scholz will Rente mit 67: Kommt jetzt der „Wumms“ in der Altersvorsorge?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

12.12.2022 –

Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation haben das Regierungsprogramm durcheinandergewürfelt. Themen, die der Branche unter den Nägeln brennen, treten in den Hintergrund. Also keine Besserung in Sicht? Assekuranz und Vertrieb liefern ein Zwischenzeugnis ab. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...