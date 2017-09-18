Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

IVFP kürt die besten Risikolebensversicherungen

5.3.2026 – Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat ein Rating der Basis- und Premium-Tarife in der Sparte Risikoleben veröffentlicht. Dabei erreichten acht Anbieter in mindestens einer Kategorie die Höchstnote „exzellent“: Allianz, Dialog, Deutsche Leben, Europa, Ideal, Provinzial, Signal Iduna und Württembergische.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Donnerstag ihr „Rating Risikolebensversicherung 2026“ veröffentlicht. Die insgesamt 83 untersuchten Tarife von 42 Anbietern wurden in zwei Kategorien gegliedert:

  • „Basis“ ist die reine Todesfallabsicherung.
  • „Premium“-Tarife enthalten zusätzlich Optionen wie eine Leistung bei schwerer Krankheit (Dread Disease) oder eine nachträgliche Erhöhung des Schutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Der Preis hat die höchste Gewichtung im Rating

Kriterien für das Rating waren: Preis-Leistung (Gewichtung: 50 Prozent vom Gesamtergebnis), Unternehmen (20 Prozent), Flexibilität (20 Prozent) sowie Transparenz und Service (zehn Prozent). Erläuterungen dazu finden sich in der Rating-Dokumentation (PDF, 812 KB).

Für die Preiswertung wurden die Musterfälle „Angestellter oder Handwerker“ sowie „Nichtraucher oder Raucher“, jeweils für 30- und 40-Jährige, bei einer Versicherungssumme von 150.000 Euro bei 25 Jahren Laufzeit berechnet.

Vier Lebensversicherer mit der Höchstnote in „Basis“

Im Gesamtergebnis schnitten in der „Basis“-Kategorie für Nichtraucher vier Gesellschaften mit dem Gesamturteil „exzellent“ ab:

Nur die Deutsche Leben erhielt in allen Teilkategorien ein „exzellent“. Die Signal Iduna verfehlte nur bei „Unternehmen“ die Bestbewertung, die Provinzial in den Segmenten „Unternehmen“ und „Transparenz“.

2025 noch sieben Anbieter mit der Höchstnote

Bei der vorherigen Ratingauflage (VersicherungsJournal 5.12.2024) hatten noch sieben Anbieter die Höchstnote geschafft. Hierzu gehörten ebenfalls die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG („Risikolebensversicherung Classic“), die Nürnberger Lebensversicherung AG („Risikolebensversicherung Digital Basis“) und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. („Risikoversicherung“).

Die Offerten von Huk-Coburg und Stuttgarter reihen sich nun zusammen mit fünf weiteren Testkandidaten in die Riege derjenigen mit einem „sehr guten“ Gesamtergebnis ein.

Bei den Raucher-Tarifen erhielten von den oben genannten Top-Akteuren nur die Angebote von der Deutschen Leben und der Signal Iduna die Höchstnote. Zehn weitere Produktgeber sind „sehr gut“.

Premium-Angebote von Allianz und LV 1871 durchgehend „exzellent“

In der „Premium“-Wertungsgruppe für Nichtraucher erzielten neun Lösungen von fünf Produktgebern die Höchstnote „exzellent“. Hierzu gehören

In dieser Kategorie schafften nur die Allianz und dreimal die LV 1871 die „exzellente“ Bewertung in allen Teilkategorien. Im vorherigen Rating war auch mindestens eine Offerte der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, der Delta Direkt Lebensversicherung AG, der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), der Nürnberger, der Provinzial und der Württembergischen mit der Bestnote bedacht worden.

Vier Risikoleben-Tarife bei „Premium Raucher“ an der Spitze

In der Kategorie „Premium Raucher“ bekamen nur noch vier Offerten von drei Lebensversicherern die Bestnote. Bei der letzten Auflage traf dies noch auf 20 Angebote von elf Akteuren zu.

Die Bestnote bekamen aktuell nur noch „RISK-vario“ der Dialog sowie die zuletzt genannten Tarife der Ideal und der Signal Iduna. 25 Produkte wurden mit „sehr gut“ bedacht“, 26 Offerten mit „gut“.

Die Ergebnislisten mit allen „exzellenten“, „sehr guten“ und „guten“ Testkandidaten können auf dieser IVFP-Internetseite eingesehen werden.

Knackpunkt geändertes Rauchverhalten

Im Umgang der einzelnen Versicherer mit dem Rauchverhalten sieht das IVFP einen wesentlichen, oft unterschätzten Aspekt für die Produktauswahl. So bestehe bei 70 Tarifen eine Meldepflicht, wenn sich das Rauchverhalten während der Vertragslaufzeit ändert, etwa wenn ein ursprünglich als Nichtraucher eingestufter Versicherter mit dem Rauchen beginnt. Demgegenüber verzichten 14 Tarife vollständig auf eine solche Meldepflicht.

Das Institut weist ferner explizit auf Unterschiede bei der Nachprüfung des Nichtraucherstatus hin. So verzichteten 27 Angebote auf eine nachträgliche Überprüfung des Rauchverhaltens bei Nichtrauchern. Allerdings seien lediglich acht Offerten besonders verbraucherfreundlich und verzichteten sowohl auf die Meldepflicht als auch auf eine Nachprüfung.

