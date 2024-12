IVFP kürt die besten Risikolebensversicherungen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

23.12.2022 – In dem am Donnerstag veröffentlichten Rating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung erreichten elf Anbieter die Höchstnote mit mindestens einem Basis- oder Premium-Tarif. (Bild: Pixabay, CC0) In dem am Donnerstag veröffentlichten Rating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung erreichten elf Anbieter die Höchstnote mit mindestens einem Basis- oder Premium-Tarif. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

26.9.2024 – Das Analysehaus hat die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Zwar erhielt fast jeder zweite der etwa 100 Testkandidaten die Höchstnote. Dennoch betrachten die Vergleicher die Marktentwicklung kritisch – und warnen vor Haftungsrisiken für Vermittler. (Bild: Wichert) Das Analysehaus hat die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Zwar erhielt fast jeder zweite der etwa 100 Testkandidaten die Höchstnote. Dennoch betrachten die Vergleicher die Marktentwicklung kritisch – und warnen vor Haftungsrisiken für Vermittler. (Bild: Wichert) mehr ...

16.8.2024 – Im Rating der Wirtschaftszeitung erhielt gut jeder dritte der 29 Testkandidaten die Note „sehr gut“. Vier Offerten bekamen sogar die maximale Punktzahl. Die Auswertung basiert auf Daten der Analysten von Franke und Bornberg. (Bild: Pixabay CC0) Im Rating der Wirtschaftszeitung erhielt gut jeder dritte der 29 Testkandidaten die Note „sehr gut“. Vier Offerten bekamen sogar die maximale Punktzahl. Die Auswertung basiert auf Daten der Analysten von Franke und Bornberg. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

21.9.2023 – Das Analysehaus hat am Donnerstag die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Fast 40 Prozent der über 100 Testkandidaten erhielten die Höchstnote. Dennoch sparen die Vergleicher nicht mit Kritik an der Marktentwicklung. (Bild: Wichert) Das Analysehaus hat am Donnerstag die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Fast 40 Prozent der über 100 Testkandidaten erhielten die Höchstnote. Dennoch sparen die Vergleicher nicht mit Kritik an der Marktentwicklung. (Bild: Wichert) mehr ...

30.8.2023 – Im Rating der Wirtschaftszeitung erhielt jeder zweite der 30 Testkandidaten die Note „sehr gut“. Zwei Offerten bekamen sogar die maximale Punktzahl. Die Auswertung basiert auf Daten der Analysten von Franke und Bornberg. Im Rating der Wirtschaftszeitung erhielt jeder zweite der 30 Testkandidaten die Note „sehr gut“. Zwei Offerten bekamen sogar die maximale Punktzahl. Die Auswertung basiert auf Daten der Analysten von Franke und Bornberg. mehr ...

23.9.2022 – Das Analysehaus hat am Donnerstag die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Fast jeder zweite der etwa 100 Testkandidaten erhielt die Höchstnote. Dennoch betrachten die Vergleicher die Marktentwicklung zumindest in einem Aspekt kritisch. (Bild: Wichert) Das Analysehaus hat am Donnerstag die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Fast jeder zweite der etwa 100 Testkandidaten erhielt die Höchstnote. Dennoch betrachten die Vergleicher die Marktentwicklung zumindest in einem Aspekt kritisch. (Bild: Wichert) mehr ...

2.12.2021 – Morgen & Morgen (M&M) hat an die 100 Tarife unter die Lupe genommen. In etwa jedes dritte Angebot erhielt die Bestnote „ausgezeichnet“, nur eine Offerte ist „schwach“. In einigen Leistungsbereichen sehen die Analysten aber noch Luft nach oben. (Bild: Wichert) Morgen & Morgen (M&M) hat an die 100 Tarife unter die Lupe genommen. In etwa jedes dritte Angebot erhielt die Bestnote „ausgezeichnet“, nur eine Offerte ist „schwach“. In einigen Leistungsbereichen sehen die Analysten aber noch Luft nach oben. (Bild: Wichert) mehr ...