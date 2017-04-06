Diese Krankenkassen gelten als besonders transparent

2.12.2025

Die Servicevalue GmbH hat in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH untersucht, welche Anbieter bei Verbrauchern als besonders klar gelten. Die Studie „Transparenz 2025“ basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf 128.980 Kundenurteilen von Verbrauchern zu 958 Anbietern in 44 Kategorien. Die Urteile wurden im Rahmen einer im September und Oktober 2025 durchgeführten Onlinebefragung eingeholt.

Dabei ging es um folgende Frage: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass die folgenden Unternehmen als Anbieter von Produkten/Dienstleistungen insgesamt eine hohe Transparenz aufweisen?“ Für die Beurteilung stand den Befragten eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern bei Versicherern und Vermittlern hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 12.11.2025, 13.11.2025).

Bei den Krankenkassen bilden elf die Spitzengruppe mit „sehr hoher Transparenz“. Dazu gehören die

Das Prädikat „hohe Transparenz“ erhielten 15 weitere Körperschaften. Die Auszeichnungen wurden nach folgender Maßgabe vergeben: Wer niedriger (= besser) als der Gesamtmittelwert der Branche bewertet wird, erhält die Auszeichnung „hohe Transparenz“. Liegt der Eigenwert niedriger als der Mittelwert der überdurchschnittlichen Gruppe, gibt es das Prädikat „sehr hohe Transparenz“. Die vollständigen Branchenrankings inklusive der nicht überdurchschnittlichen Anbieter sind hier zu finden.