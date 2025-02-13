Diese Makler und Vertriebe gelten als besonders transparent

13.11.2025 – Eine „sehr hohe Transparenz“ weisen laut einer Untersuchung von Servicevalue die Maklerhäuser MRH Trowe, Helmsauer, Leue & Nill, BBN sowie Rettig & Partner auf. In der Rubrik „Finanzvertriebe“ trifft dies auf Swiss Life Select, Finanzprofi, MLP, Telis Finanz, Postbank Finanzberatung und Tecis zu.

Die Servicevalue GmbH hat in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH untersucht, welche Anbieter bei Verbrauchern als besonders transparent gelten.

Fast 130.000 Kundenurteile

Die Studie „Transparenz 2025“ basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf 128.980 Kundenurteilen von Verbrauchern zu 958 Anbietern in 44 Kategorien. Die Urteile wurden im Rahmen einer im September und Oktober 2025 durchgeführten Onlinebefragung eingeholt.

Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Die Stimmenzahl pro Branche oder Unternehmen wurde nicht angegeben.

So wurde bewertet

Für die Auswertung und die Rankings wurden die Antworten der Befragten hinsichtlich der folgenden Frage herangezogen: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass die folgenden Unternehmen als Anbieter von Produkten/Dienstleistungen insgesamt eine hohe Transparenz aufweisen?“

Für die Beurteilung stand den Befragten eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung. Diese reichte von 1 = „stimme voll und ganz zu“ über 2 = „stimme zu“, 3 = „stimme eher zu“ und 4 = „stimme eher nicht zu“ bis 5 = „stimme nicht zu“. Darüber hinaus gab es noch die nicht bewertungsrelevante Antwortoption „kann ich nicht beurteilen“.

Weitere Angaben zur Methodik

Für die Auswertung haben die Studieninitiatoren den ungewichteten Mittelwert „über alle Antworten/Bewertungen (Antwortskala 1-5) gebildet. Wer niedriger (= besser) als der Gesamtmittelwert der jeweiligen Branche bewertet wird, erhält die Auszeichnung „hohe Transparenz“.

Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe, erhält das Unternehmen die Auszeichnung ‚sehr hohe Transparenz‘.“ Die Branchensieger bekamen das Siegel „höchste Zuverlässigkeit“. Eine gesonderte Auszeichnung für die Branchensieger wurde nicht vergeben.

Die Besten bei den Versicherungsmaklern

Insgesamt am besten schnitt die Check24 GmbH (Kategorie: „Versicherungs-/Finanzvergleichsportale“) mit einem Wert von 2,46 ab. Dahinter folgen auf dem mehrfach geteilten zweiten Platz unter anderem die Allianz Direct Versicherungs-AG (Direktversicherer), die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; Spezialversicherer) (VersicherungsJournal 12.11.2025).

In der Kategorie „Versicherungsmakler“ erhielten fünf Marktteilnehmer die Auszeichnung „sehr hohe Transparenz“. Zu dieser Gruppe gehören

„Hohe Transparenz“ bescheinigt bekamen die Fidessecur Versicherungsmakler GmbH (2,72), die Goldstein Röseler GmbH (2,73), die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (2,74), die Remy & Nauen GmbH & Co. KG (2,75), die FG Finanz-Service AG (2,76) sowie die Best-Gruppe (2,78). Das vollständige Branchenranking inklusive zehn nicht überdurchschnittlicher Akteure kann hier eingesehen werden.

Die Sieger bei den Finanzvertrieben

Bei den Finanzvertrieben erhielten jeweils sechs Testkandidaten das Prädikat „(sehr) hohe Transparenz“. Zur Spitzengruppe gehören

Die Verfolgergruppe mit der Auszeichnung „hoherTransparenz“ besteht aus den sechs Akteuren

Nicht überdurchschnittlich schnitten zwölf weitere Vertriebe ab, wie dieser Auflistung zu entnehmen ist. Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.