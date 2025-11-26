Diese Krankenkassen gelten als besonders innovationsfreudig

2.3.2026
Die Servicevalue GmbH hat in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender Welt eine Untersuchung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen durchgeführt. Dazu wurden in den vergangenen Monaten Führungskräfte (ab Gruppen-/Teamleitungsfunktion) online befragt. Die Studie „Höchste Innovationskraft 2026“ basiert auf 188.996 Führungskräfteurteilen zu 1.975 Anbietern aus 105 Kategorien.
Dabei ging es um folgende Frage: „Inwieweit können Sie aus eigenen Informationen und Erfahrungen heraus zustimmen, dass Strategien und Konzepte der jeweiligen Unternehmensführung zu einer hohen Innovationskraft nach innen (unternehmensbezogen) und/oder nach außen (marktbezogen) führen“. Zur Bewertung stand den Befragten eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den sechs Assekuranzkategorien (VersicherungsJournal 25.2.2026, 26.6.2026) hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt.
In der Kategorie „Krankenkassen“ setzte sich die Barmer (Mittelwert: 2,39; „höchste Innovationskraft“) gegen die Wettbewerber durch. Zur Verfolgergruppe mit der Auszeichnung „sehr hohe Innovationskraft“ gehören folgende zehn Körperschaften:
Das vollständige Branchenranking mit 36 weiteren Testkandidaten, 13 davon mit überdurchschnittlicher Bewertung („hohe Innovationskraft“), kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.
Die Auszeichnungen wurden nach folgender Maßgabe vergeben: Je niedriger der Wert, desto besser das Ergebnis. Wer unter dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes lag, bekam das Siegel „hohe Innovationskraft“. Wer wiederum unter dem Durchschnitt dieser Gruppe lag, erhielt die Auszeichnung „sehr hohe Innovationskraft“. Der Branchensieger darf sich mit dem Prädikat „höchste Innovationskraft“ schmücken.
