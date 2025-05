Dies sind die besten privaten Rentenversicherungen im IVFP-Urteil

8.5.2025 – Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat in der aktuellen Auflage des Privatrenten-Ratings an 28 der 103 in verschiedenen Kategorien getesteten Produkte die Höchstnote „exzellent“ vergeben. Anbieter dieser Top-Tarife sind: Allianz, Axa, BL die Bayerische, Ergo Vorsorge, Europa, HDI, LV 1871, Neue Leben, Nürnberger und Württembergische.

WERBUNG

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Donnerstag die aktuelle Auflage ihres Privatrenten-Ratings vorgelegt.

Insgesamt haben die IVFP-Analysten 103 Tarife von 41 Anbietern untersucht. Im Vorjahr waren es noch 143 Lösungen von 44 Gesellschaften (VersicherungsJournal 11.4.2024). In den Auflagen davor wurden zwischen 130 und 145 Angebote von bis zu 53 Akteuren unter die Lupe genommen (3.4.2023, 12.5.2022, 6.8.2021, 20.5.2020).

Die Testkandidaten wurden in die Kategorien „Klassik“, „Klassik Plus“, „Indexpolicen“, „fondsgebunden mit Garantien“, „fondsgebunden ohne Garantien“ sowie „Comfort“ eingruppiert.

Bis zu 110 Einzelkriterien

Bei der mittlerweile 15. Auflage des Ratings setzt sich die Bewertungsmatrix ein weiteres Mal aus folgenden Bereichen zusammen:

Unternehmen (25 Prozent Gewichtung),

Rendite (40 Prozent),

Flexibilität (25 Prozent) sowie

Transparenz und Service (zehn Prozent).

Insgesamt wurden bis zu 110 Einzelkriterien herangezogen. Details zur Ratingmethodik und zu den einzelnen Bewertungsmaßstäben können in diesem PDF-Dokument (239 KB) nachgelesen werden.

Die Sieger unter den klassischen Tarifen…

Die Zahl der Anbieter von klassischen Tarifen ist überschaubar geblieben, auch wenn sie sich auf sieben fast verdoppelt hat. Zum Vergleich: Vor vier Jahren waren es noch zwölf Gesellschaften, vor sechs Jahren noch 20 Akteure (28.6.2019) und vor zehn Jahren sogar noch etwa 50 Unternehmen (29.4.2015).

Bei den klassischen Produkten erzielte keine Offerte die Höchstnote „exzellent“. Drei der Testkandidaten schnitten mit „sehr gut“ ab. Hierbei handelt es sich um

Nicht mehr aufgeführt werden zwei Angebote der Direkte Leben Versicherung AG,

…und in „Klassik Plus“

In der Kategorie „Klassik Plus“ erreichten vier Lösungen die Höchstnote. Hierzu gehören

Dahinter folgen sieben „sehr gute“ und fünf „gute“ Offerten von zehn verschiedenen Anbietern.

Die besten Fondspolicen

Bei den Fondspolicen mit Garantie bedachten die Analysten acht der 35 getesteten Angebote mit der Höchstnote. Hierzu gehören neben „PrivatRente InvestFlex mit Garantie“ der Allianz, „Europa Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie“ der Europa, „MeinPlan“ der LV 1871, „Aktivplan“ der Neuen Leben und „PrivatRente Genius Vorsorge“ der Württembergische auch

In der Kategorie „fondsgebunden ohne Garantien“ erhielten zehn der 54 untersuchten Produkte ein „exzellent“. Dies sind neben „PrivatRente InvestFlex“ der Allianz, „JustInvest“ der Axa, „Europa Fondsgebundene Rentenversicherung“ der Europa, „MeinPlan“ der LV 1871, „Future now“ der Neuen Leben, „Fondsgebundene Privatrente“ der Nürnberger und „PrivatRente Genius Vorsorge“ der Württembergischen auch

Die besten Indexpolicen und „Comfort“-Tarife

Insgesamt vier der 13 geprüften Indexpolicen befanden die Analysten für „exzellent“. Darunter sind die beiden Allianz-Offerten „PrivatRente IndexSelect“ und „PrivatRente IndexSelect Plus“, die „Ergo Rente Index“ der Ergo Vorsorge und „PlanX“ der Neun Leben.

In der Kategorie „Comfort“ reichte es erneut zur Topnote für die „Allianz PrivatRente KomfortDynamik“ sowie die Axa-Offerte „Relax PrivatRente Comfort Plus“. Dahinter folgen fünf „sehr gute“ Lösungen und drei „gute“ Produkte.

Die vollständige Ergebnisübersicht in den einzelnen Kategorien inklusive der Teilnoten in den vier Untersuchungsbereichen kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.