Die besten privaten Rentenversicherungen

28.6.2019 – Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat in der aktuellen Auflage des Privatrenten-Ratings an 26 der 148 in verschiedenen Kategorien getesteten Produkte die Höchstnote „exzellent“ vergeben. Anbieter dieser Top-Tarife sind Allianz, Alte Leipziger, Axa, Continentale, Europa, LV 1871, Nürnberger, R+V, Stuttgarter, Swiss Life und Württembergische.

WERBUNG

„Der Trend, in der privaten Altersvorsorge verstärkt auf kapitalmarktgebundene Produkte zu setzen, geht weiter.“ Dies hebt das Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP), anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Auflage ihres Privatrenten-Ratings hervor.

Insgesamt haben die IVFP-Analysten 148 Produkte von 53 Anbietern unter die Lupe genommen. Die Angebote wurden in die Bereiche „Klassik“, „Klassik Plus“, „Indexpolicen“, „fondsgebunden mit Garantien (beitragsbezogen)“, „fondsgebunden mit Garantien (sicherungsvermögens-bezogen)“, „fondsgebunden ohne Garantien“ sowie „Comfort“ eingeteilt.

Immer mehr fondsgebundene Tarife

Die Zahl der Anbieter von klassischen Tarifen ist inzwischen sehr überschaubar geworden. Aktuell konnte das IVFP nur noch 20 Gesellschaften mit einem klassischen Produktangebot testen. Vor drei Jahren waren es noch fast doppelt so viele (VersicherungsJournal 12.7.2016), ein Jahr zuvor sogar noch fast 50 Anbieter (VersicherungsJournal 29.4.2015).

Im Vertrieb besitzen die traditionellen Produkte trotz des verknappten Angebots immer noch einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert. Laut einer nicht repräsentativen VersicherungsJournal-Kurzumfrage vermittelt mehr als jeder zweite der fast 300 Umfrageteilnehmer zumindest noch „selten“ Klassikpolicen, rund jeder Achte sogar „häufig“ (VersicherungsJournal 3.6.2019).

Neues Bewertungsverfahren für Fondspolicen

Da die Zahl der Fondspolicen auf aktuell 83 angestiegen ist und damit weit über die Hälfte der untersuchten Tarife ausmacht, hat das Institut die Fondsbewertung komplett überarbeitet.

Dabei wird jeder angebotene Fonds einer der drei neu konzipierten Hauptkategorien „Einzelfonds-Strategie“, „Gemanagte Strategie“ oder „Komfortorientierte Depot-Lösungen“ zugeordnet. Die Einteilung und Bewertung wird den Angaben zufolge anhand einer Peergroup-Einordnung vorgenommen.

Als Besonderheit wird hervorgehoben, dass die jeweiligen Kriterien innerhalb der drei Kategorien nur bewertet werden, wenn die jeweilige Investitionsvariante (Kategorie) in der Fondspolice zur Verfügung steht.

Auch Spezialisten können gut bewertet werden

„Wir berücksichtigen damit den Umstand, dass wenn sich ein Anbieter spezialisiert und gemäß seiner Strategie ein spezielles ‚abgespecktes‘ Fondsangebot aufweist, diese trotzdem eine gute Qualität haben kann“, erläutert das IVFP auf Nachfrage. Im Ergebnis komme man zu einer differenzierteren Betrachtung des jeweiligen Fondsspektrums, heißt es weiter.

Bei der mittlerweile zehnten Auflage des Ratings setzt sich Bewertungsmatrix ein weiteres Mal aus den Bereichen Unternehmen (35 Prozent Gewichtung), Rendite (30 Prozent), Flexibilität (25 Prozent) und Transparenz (zehn Prozent) zusammen.

Insgesamt wurden bis zu 89 Einzelkriterien herangezogen. Details zur Ratingmethodik und den einzelnen Bewertungsmaßstäben können in diesem PDF-Dokument (622 KB) nachgelesen werden.

Keine konkreten Noten mehr

Weitere Neuerung: Für die untersuchten Produkte werden anderes als bisher üblich keine konkreten, auf Zehntelpunkte heruntergebrochene Noten mehr vergeben. Stattdessen teilt das Institut die Angebote in die Bewertungsklassen „exzellent“, „sehr gut“ und „gut“ ein.

Innerhalb der Klassen nimmt das IVFP eine alphabetische Sortierung vor. Insofern kann an dieser Stelle nicht mehr berichtet werden, welcher „exzellente“ Tarif insgesamt und in den Teilbereichen am besten beurteilt wird.

Die Sieger unter den klassischen Tarifen

Bei den klassischen Produkten erzielten nur die „R+V-PrivatRente“ der R+V Lebensversicherung AG sowie die „E-R Rentenversicherung Pur“ der Europa Lebensversicherung AG ein „exzellent“. Beide bekamen jeweils in drei Teilbereichen die Höchstnote. Für die Flexibilität lautete das Analystenurteil jeweils „sehr gut“.

In der Kategorie „Klassik Plus“ erhielten drei Tarife die Auszeichnung „exzellent“. Zu diesem Trio gehören die „Allianz PrivatRente Perspektive“ der Allianz Lebensversicherungs-AG sowie die „AL_RENTEFlex“ und die „AL_RENTE KlassikPUR“ der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Nur das Allianz-Angebot schnitt in allen vier Bewertungsbereichen mit der Höchstnote ab.

Die besten Fondspolicen

In der Kategorie „fondgebunden mit Garantie“ bedachten die Analysten zehn der 36 getesteten Produkte mit der Höchstnote.

Hierzu gehören jeweils zwei Tarife von Alte Leipziger und Axa sowie jeweils eine Angebot von Continentale Lebensversicherung AG, Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und Württembergische Lebensversicherung AG.

Bild: Screenshot IVFP.de.

Bei den Fondspolicen ohne Garantien erhielten neben dem separat aufgeführten Direktversicher-Tarif „E-FR – Fondsrente“ der Europa fünf weitere der insgesamt in dieser Kategorie 47 untersuchten Angebote ein „exzellent“. Dazu gehören zwei Produkte der Alten Leipziger und jeweils eines von Allianz, LV 1871 und Württembergischer.

Bild: Screenshot IVFP.de.

Die besten Indexpolicen und „Comfort“-Tarife

Insgesamt vier der 18 geprüften Indexpolicen befanden die Analysten für „exzellent“. Dies sind neben den beiden Allianz-Tarifen „Allianz PrivatRente IndexSelect Plus“ und „Allianz PrivatRente IndexSelect“ auch die „Relax Privatrente Classic“ der Axa Lebensversicherung AG und die „Nürnberger DAX-Rente“ der Nürnberger Lebensversicherung AG. Dabei erzielten die drei erstgenannten Angebote in allen Teilbereichen die Höchstnote.

In der Kategorie „Comfort“ reichte es nur für die „Allianz PrivatRente KomfortDynamik“ für ein „exzellent“ als Gesamtnote wie auch jeweils als Bereichsnote.

Eine Übersicht über die „exzellenten“ und „sehr guten“ Produkte in den einzelnen Kategorien inklusive der Teilnoten in den vier Untersuchungsbereichen kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Große Unterschiede bei den Kosten für Kapitalentnahmen

Exklusiv für das VersicherungsJournal hat das IVFP Detaildaten zu den Kriterien „Umfang des Fondssortiments“, „ETF-Auswahl“, „Nachhaltigkeitsfonds“ und „Kickbacks“ zusammengestellt.

Ergebnis: Im Schnitt werden rund 50 Fonds angeboten, in der Spitze sind es 115, bei einigen Produkten aber auch weniger als zehn Fonds. Eine generelle Aussage, dass ein großes Portfolio besser als ein kleines ist, kann nach Aussage der Analysten allerdings nicht getroffen werden.

Drei von vier der Fondspolicen bieten ETFs an. Das größte Angebot liegt bei 28, im Schnitt sind es zehn der Indexprodukte. Noch häufiger werden den Institutsangaben zufolge Fonds angeboten, die bestimmte ökologische und/oder ethische Grundsätze verfolgen. In der Spitze sind es 13 Fonds, im Schnitt vier.

Die Kickbacks werden bei der relativen Mehrheit (46 Prozent) vollständig an den Kunden weitergegeben. Oder das Sortiment enthält keine Fonds mit Rückvergütungen. Anteilig beziehungsweise pauschal beteiligen 44 Prozent der Gesellschaften die Versicherungsnehmer an diesen Zahlungen. Beim verbleibendenden Zehntel werden Rückvergütungen nicht an den Kunden zurückgeführt oder es lagen keine Informationen vor.