Die weltweit zehn besten Ziele für den Ruhestand

4.12.2025

„Der Ruhestand im Ausland ist ein aufregendes Abenteuer, bringt aber auch seine Herausforderungen mit sich“, schreibt das US-amerikanische Magazin „International Living“. Doch welcher Ort passt am besten zum eigenen Lebensstil, zu den eigenen Prioritäten und Träumen? Für die Suche nach dem perfekten Ziel habe man mit dem „2026 Annual Global Retirement Index“ wieder einen Fahrplan erstellt.

Der Index ist keine wissenschaftliche Arbeit, sondern spiegelt persönliche Erfahrungen wider. Weitere Angaben zur Datenerhebung und -auswertung werden nicht gemacht. Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 5.12.2024) wurden wieder Einschätzungen zu sieben Kategorien eingeholt. Diese sind:

Wohnen,

Visa und ständiger Wohnsitz,

Lebenshaltungskosten,

Wohlfühlfaktor,

Gesundheitsversorgung,

Infrastruktur und politisches System sowie

Klima.

Das Ergebnis: Die Top Ten der besten Ziele für Rentner führt in diesem Jahr Griechenland an. Der auch bei deutschen Touristen beliebte EU-Mitgliedsstaat belegte im Vorjahr Platz acht und schien bislang nicht auf dem sprichwörtlichen Radar besonders vieler Weltenbummler im Seniorenalter aufzutauchen. Zu Unrecht, meinen die Autoren, denn das südeuropäische Land biete vielerorts 300 Sonnentage im Jahr, mediterrane Küche und ein entspanntes Lebensgefühl.

Ebenfalls auf dem Siegertreppchen stehen zwei Erstplatzierte der Vorjahre: Panama, Gewinner 2025, auf Platz zwei und Costa Rica, Gewinner 2024, das den Bronzerang belegt. Es folgen Portugal und Mexiko, die um zwei beziehungsweise einen Rang abgerutscht sind. Drei Plätze nach vorne ging es für Italien, für Frankreich und Spanien jeweils zwei nach hinten. Thailand steigt um einen Rang auf; Malaysia fällt um drei zurück und schließt die Top Ten ab.