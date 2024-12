Das sind aktuell die weltweit besten Ziele für den Ruhestand

5.12.2024 – „Der Ruhestand im Ausland ist ein aufregendes Abenteuer, aber es bringt auch seine Herausforderungen mit sich“, schreibt das amerikanische Magazin „International Living“. Deshalb habe man mit dem „Annual Global Retirement Index 2025“ wieder eine Roadmap erstellt für die Suche nach dem Ort, der am besten zum eigenen Lebensstil, zu den eigenen Prioritäten und Träumen passt.

Der Index ist keine wissenschaftliche Arbeit, wird betont, sondern spiegelt Meinungen und Erfahrungen wider. Weitere Angaben zur Datenerhebung und -auswertung werden nicht gemacht. Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 15.1.2024) wurden wieder zu sieben Kategorien Einschätzungen eingeholt. Diese sind:

Wohnen,

Visa und ständiger Wohnsitz,

Lebenshaltungskosten,

Wohlfühlfaktor,

Gesundheitsversorgung,

Infrastruktur und politisches System sowie

Klima.

Das Ergebnis: Die Top Ten der besten Ziele für Rentner führt in diesem Jahr Panama an. Die kleine zentralamerikanische Republik belegte im Vorjahr Platz vier und punktet jetzt vor allem mit geringen Lebenshaltungskosten, Rentnerrabatten, erschwinglicher Gesundheitsversorgung und wahlweise New York oder California Lifestyle. Es sei ein sicheres, stabiles und wohlhabendes Land, heißt es.

Portugal schafft erneut Silber, Vorjahressieger Costa Rica fällt auf den Bronzerang zurück. Mexiko macht einen Schritt rückwärts und liegt nun an vierter Position. Frankreich klettert von neun auf fünf. Dahinter folgt Spanien, das sich um eine Stelle verschlechtert. Malaysia und Griechenland tauschen die Plätze. Italien und Thailand steigen neu ein und sichern sich Rang neun und zehn. Nicht mehr vertreten sind Ecuador und Kolumbien, im Vorjahr an sechster und zehnter Stelle liegend.