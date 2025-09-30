Die Preisfavoriten unter den Krankenkassen

16.2.2026

Zum dritten Mal hat die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Wirtschaftswoche „Deutschlands Preisfavoriten“ ermittelt. Die Untersuchung basiert auf einer im November und Dezember 2025 durchgeführten Onlinebefragung. Zu den Interviews wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen beziehungsweise Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert.

Die konkrete Fragestellung lautete: „Welche der folgenden Anbieter [aus Branche XY] bevorzugen Sie auf Grund der Preisgünstigkeit ihrer Leistungen und Produkte?“ Zur Beurteilung stand den Befragten eine vierstufige Antwortskala zur Verfügung. Die Auswertung basiert auf dem ungewichteten Mittelwert.

Im Rahmen der Befragung kamen mehr als eine Viertelmillion Kundenurteile zu 1.853 Unternehmen aus 110 Branchen zusammen. Darunter waren auch einige mit Versicherungsbezug. Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den Versicherungskategorien hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 4.2.2026).

In der Kategorie Krankenkassen setzte sich die BKK Firmus (Mittelwert: 2,56; „höchste Empfehlung“) gegen die Wettbewerber durch. Auf dem Siegerpodest landeten auch die Audi BKK (2,58) und die Bosch BKK (2,59). Wie die beiden vorgenannten Körperschaften dürfen sich folgende Akteure ebenfalls mit dem Prädikat „sehr hohe Empfehlung“schmücken:

Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Alle Ranglisten sind hier zu finden.