Die Preisfavoriten unter den Krankenkassen

16.2.2026
Zum dritten Mal hat die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Wirtschaftswoche „Deutschlands Preisfavoriten“ ermittelt. Die Untersuchung basiert auf einer im November und Dezember 2025 durchgeführten Onlinebefragung. Zu den Interviews wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen beziehungsweise Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert.
Die konkrete Fragestellung lautete: „Welche der folgenden Anbieter [aus Branche XY] bevorzugen Sie auf Grund der Preisgünstigkeit ihrer Leistungen und Produkte?“ Zur Beurteilung stand den Befragten eine vierstufige Antwortskala zur Verfügung. Die Auswertung basiert auf dem ungewichteten Mittelwert.
Im Rahmen der Befragung kamen mehr als eine Viertelmillion Kundenurteile zu 1.853 Unternehmen aus 110 Branchen zusammen. Darunter waren auch einige mit Versicherungsbezug. Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den Versicherungskategorien hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 4.2.2026).
In der Kategorie Krankenkassen setzte sich die BKK Firmus (Mittelwert: 2,56; „höchste Empfehlung“) gegen die Wettbewerber durch. Auf dem Siegerpodest landeten auch die Audi BKK (2,58) und die Bosch BKK (2,59). Wie die beiden vorgenannten Körperschaften dürfen sich folgende Akteure ebenfalls mit dem Prädikat „sehr hohe Empfehlung“schmücken:
Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Alle Ranglisten sind hier zu finden.
In der Beratung ist die Wahl der richtigen Krankenkasse oft ein deutlich vernachlässigtes Thema. Zwar sind die Verdienstmöglichkeiten ohne Frage sehr begrenzt. Dass dieser Bereich aber mit Blick auf Kundenbindung und Service keinesfalls zu unterschätzen ist, zeigt ein Dossier.
Autor ist Thomas Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche GmbH. Er informiert über Beitrags- und Leistungsunterschiede sowie über finanzielle Vorteile, Mehrwerte und Bonusprogramme, die möglich sind.
Des Weiteren werden Ansätze für Beratung und Vertrieb vorgestellt. Dies umfasst Hinweise und Tipps, die dem Bestandsschutz und der Kundenbindung dienen und nicht nur die versicherte Person betreffen, sondern auch deren Familienmitglieder. Zudem werden Angaben zu den Verdienstmöglichkeiten gemacht.
Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.
