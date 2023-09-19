Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die besten stationären Krankenzusatzversicherungen im Urteil von Franke und Bornberg

2.3.2026 – Franke und Bornberg hat die Produktlandschaft in der Ergänzungsversicherung untersucht. Darunter waren unter anderem 127 Tarifkonfigurationen für stationäre Leistungen. Die Bestnote „FFF+“ erhielten 30 Produkte von 19 Gesellschaften.

Die Franke und Bornberg GmbH hat am Donnerstag eine aktualisierte Auflage ihres Ratings zur Krankenzusatzversicherung vorgelegt. Dabei wurden insgesamt 804 Tarife von rund 40 Anbietern der privaten Krankenversicherung (PKV) leistungsseitig unter die Lupe genommen (VersicherungsJournal 26.2.2026).

Einer der Untersuchungsbereiche waren Absicherungsangebote für stationäre Leistungen. Insgesamt wurden die Lösungen auf 15 unterschiedlich gewichtete Detailkriterien hin überprüft.

Dabei standen unter anderem die Erstattung für ärztliche Leistungen (Chefarzt- beziehungsweise Privatarztbehandlung), vor- und nachstationäre Behandlung, Leistungen für das Ein- oder Zweibettzimmer sowie freie Krankenhauswahl zur Bewertung.

So wurden die Krankenzusatz-Tarife bewertet

Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Simulationsmodell zur Bewertung der Leistungsversprechen

Als Besonderheit in Krankenzusatz wird hervorgehoben, dass der Erstattungsanspruch des Versicherten häufig als prozentualer Anteil vom Rechnungsbetrag festgelegt und zusätzlich durch jährliche Höchstbeträge begrenzt sei. Und dies zudem marktweit in verschiedensten Konstellationen.

Die Analysten erläutern: „Um das Leistungsversprechen möglichst unabhängig von speziellen Rechnungsbeträgen bewerten zu können, greifen wir für Kriterien, die die Höhe der Leistung beschreiben, in der Regel zu einem Simulationsmodell.

Dabei werden für verschiedene Rechnungsbeträge je Detailkriterium die Erstattungsbeträge ermittelt. Aus den errechneten Erstattungsbeträgen wird der Durchschnitt gebildet. Die Bewertungspunktzahl ermittelt sich aus diesem Durchschnittswert in Relation zum durchschnittlichen Rechnungsbetrag.“

Siebstufiges Notenschema und Mindeststandards

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen. Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen.

Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung. Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden. Weitere Details hierzu sowie zum Ratingverfahren allgemein bietet das Analysehaus in den Bewertungsgrundlagen (PDF, 288 KB).

Knapp jedes vierte Angebot der Krankenversicherer erhielt die Höchstnote

Von den untersuchten 127 Tarifkombinationen im stationären Segment schneidet weiterhin (24.2.2025) knapp jede vierte mit der Höchstnote „FFF+“ ab. Ein leicht rückläufiges knappes Fünftel erhielt die Note „FFF“, ein gutes (knappes) Drittel ein „FF+“ („gut“).

Ein Vierzehntel (Elftel) wurde mit „FF“ („befriedigend“), wiederum ein knappes Elftel mit „F+“ („ausreichend“) bedacht. Nachdem zwei Auflagen zuvor zehn (23.5.2024) und in der vorangegangenen Auflage elf Offerten schlechter abgeschnitten hatten, ging deren Zahl aktuell auf acht zurück. Dabei reichte es für jeden 20. (2025: 15) Testkandidaten nur zu einem „F-“ („ungenügend“).

Notenverteilung (Bild: Wichert)

PKV-Anbieter mit mindestens einem „FFF+“

Zu den 19 Produktanbietern mit mindestens einer „FFF+“-Offerte gehören

Im Vergleich zur letzten Ratingauflage werden die Gothaer Krankenversicherung AG und die R+V Krankenversicherung AG nicht mehr in der Riege der Anbieter mit einem Toptarif aufgelistet. Neu hinzugekommen sind die Envivas und die VRK. Die vollständige, laufend aktualisierte Ergebnisübersicht ist im Internet einsehbar.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
AVB · Berufsunfähigkeit · Krankenzusatz-Versicherung · Private Krankenversicherung · Rating
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Franke und Bornberg kürt die besten stationären Krankenzusatzversicherungen
24.2.2025 – Die Analysten haben für ihr Bedingungsrating mehr als 130 Tarifvarianten durchleuchtet. Fast jeder vierte Testkandidat erhielt die Höchstnote „FFF+“ – verteilt auf 19 Produktgeber. Zwei mussten sich aus der Riege der Anbieter mit einem Toptarif verabschieden, zwei sind neu hinzugekommen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
bKV: Was die Budgettarife so erfolgreich macht
19.9.2023 – Die Produktgattung gibt in der betrieblichen Krankenversicherung inzwischen den Takt an. Wie die PKV-Anbieter aktuell die Tarife gestalten und was die Firmenkunden annehmen, hat Assekurata analysiert. (Bild: Asssekurata) mehr ...
 
Franke und Bornberg kürt die besten Anbieter von Krankenzusatzpolicen
26.2.2026 – Die Analysten haben die Produktlandschaft in den Bereichen Zahn, stationär, Naturheilverfahren, Sehhilfen und Vorsorge untersucht. Nur ein Akteur hat in allen Bereichen mindestens einen Tarif mit der Höchstnote „FFF+“. Drei schafften dies viermal, sieben weitere immerhin dreimal. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Dies sind die besten Krankenhauszusatz-Tarife im Urteil von Morgen & Morgen
12.11.2025 – Die Analysten haben fast 150 Angebote von drei Dutzend Produktgebern einem Bedingungsrating unterzogen. Insgesamt bescheinigen sie der Tariflandschaft ein „sehr hohes“ Niveau – fast vier von fünf Angeboten wurden in die beiden höchsten Notenklassen eingestuft. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die bKV ist der neue Türöffner für Unternehmen
28.4.2025 – PRAXISWISSEN: Keiner Sparte in der deutschen Versicherungslandschaft wird derzeit eine solche Erfolgsstory nachgesagt wie der bKV. Vermittler sollten es sich nicht leisten, diesen Umsatzbringer links liegen zu lassen, auch wenn es Versicherungsberater gibt, die Bedenken äußern. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die besten Krankenzusatztarife im Bereich Naturheilverfahren
5.3.2025 – Für ihr Bedingungsrating haben die Analysten von Franke und Bornberg 144 Tarifvarianten und -kombinationen durchleuchtet. Die Höchstnote „FFF+“ wurde sehr sparsam vergeben – an nur elf Offerten von fünf Produktgebern. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten Krankenzusatz-Tarife im Bereich Sehhilfe
28.2.2025 – Franke und Bornberg hat für sein Bedingungsrating über 140 Tarifvarianten und -kombinationen durchleuchtet. Nur ein Achtel davon erhielt die Höchstnote „FFF+“ – verteilt auf sieben Produktgeber. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG