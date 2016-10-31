Das VersicherungsJournal lädt zum Besuch auf der DKM ein

27.10.2025 – Am 28. und 29. Oktober veranstaltet die BBG Betriebsberatungs GmbH in den Westfalenhallen in Dortmund die Messe DKM. Auf dem Programm stehen zahlreiche Kongresse, Fortbildungen, Vorträge, Diskussionen und Preisverleihungen. Zudem bieten die Messestände von Versicherern, Assekuradeuren, Pools und Dienstleistern Gelegenheit zum fachlichen und persönlichen Austausch.
Auch das VersicherungsJournal ist wieder als Aussteller in der Halle 4 am Stand A08 dabei. Redaktion, Verlag und Vertrieb freuen sich auf anregende Gespräche. Vermittler können kostenlose Eintrittskarten hier online bestellen.
Die Veranstaltung folgt in kurzem Abstand zum 25-jährigen Jubiläum des VersicherungsJournals (VersicherungsJournal 9.10.2025). Besucherinnen und Besucher erhalten deshalb nicht nur – wie gewohnt – das aktuelle VersicherungsJournal-Extrablatt (27.10.2025), sondern eine spezielle Zugabe:
Zu dem besonderen Anlass ist die Sonderausgabe „25 Jahre VersicherungsJournal.de – Das Jubiläumsheft“ erschienen. Seit dem 14. Oktober kann es als E-Paper heruntergeladen werden (14.10.2025).
Auf der DKM wird das gedruckte Heft als Beilage zum Extrablatt am Stand bereitgehalten. Herzlich willkommen!
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
