25 Jahre VersicherungsJournal – das Jubiläumsheft ist da

14.10.2025 – Nach dem kurzen Rückblick auf ein Vierteljahrhundert Verlagshistorie am 9. Oktober folgt nun ein Sonderheft. Es ist als E-Paper schon verfügbar und folgt als gedruckte Ausgabe. Diese wird mit dem nächsten Extrablatt und auf der Messe DKM verteilt. Vermittler erhalten über das VersicherungsJournal kostenlose Eintrittskarten für die DKM. Zum Jubiläum haben wir viele Glückwünsche und Lob erhalten. Dafür dankt das Team herzlich.

Am 9. Oktober vor 25 Jahren erschien das VersicherungsJournal zum ersten Mal. Ein kurzer Rückblick ist bereits am Jubiläumstag erschienen (VersicherungsJournal 9.10.2025).

Einen genaueren Einblick gibt die Sonderausgabe „25 Jahre VersicherungsJournal.de – Das Jubiläumsheft“.

Jubiläumsheft zum Herunterladen und gedruckt

Jubiläumsheft 2025 (Bild: VersicherungsJournal)

Darin berichten vier langjährig Mitwirkende, wie alles anfing und wie anders die Medienlandschaft vor 25 Jahren aussah.

Außerdem kommen verschiedene bekannte Wegbegleiter aus der Branche zu Wort. Zu den weiteren Inhalten gehört auch eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Themen aus 25 Jahren.

Das Jubiläumsheft ist ab sofort hier zum Herunterladen (PDF, 2,1 MB) verfügbar. Die Druckausgabe erscheint am 27. Oktober als Beilage zum VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2025 mit dem Titel „Zielgruppe Senioren – Wachstumschancen mit reifen Kunden“.

Das Heft ist im Inlandsbezug kostenfrei. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe nebst Beilage automatisch Ende Oktober zugesandt. Neu-Abonnenten können das Heft noch bis zum 14. Oktober unter diesem Link bestellen.

Außerdem wird das Extrablatt mit Jubiläumsheft am 28. und 29. Oktober in Dortmund auf der Messe DKM am Stand des VersicherungsJournals in Halle 4, A08, verteilt.

Für die Messe können sich Vermittler mit IHK-Registrierung über die Anmeldeseite des VersicherungsJournals eine kostenlose Eintrittskarte sichern.

Geschäftsleitung, Vertrieb und Redaktion freuen sich auf Ihren Besuch.

Vielen Dank für Glückwünsche und Lob

Dass das erste Online-Branchenmedium für die Versicherungsbranche nun schon ein Vierteljahrhundert alt ist, hat viele Leserinnen und Leser bewegt. Wir haben zahlreiche Leserbriefe, persönliche Zuschriften und Kommentare in den sozialen Medien erhalten.

Darin wird mit Glückwünschen und Lob nicht gespart. Ein kleiner Auszug:

Norbert Balzer: „Ihr macht einen großartigen Job und bringt der Branche täglich echten Mehrwert.“

Professor Heinrich Bockholt: „Sie sind ein Maßstab in unserer Branche und stehen für Transparenz und Redlichkeit.“

Anneliese Dietrich: „Das VersicherungsJournal ist mit Abstand die beste Informationsquelle mit sachlichen/fachlichen Inhalten.“

Uwe Rasim: „Sie haben es geschafft, kontinuierlich Qualität in Ihrer Berichterstattung zu leisten und damit auch einen Anspruch bedient.“

Erhard Reinstein: „25 Jahre tolle Arbeit, hervorragende Recherche, qualitativ und stets seriöse Berichterstattung.“

Dieser ausschließlich positive Zuspruch hat das Team des VersicherungsJournals sehr gefreut und wir bedanken uns herzlich. Er spornt uns an, für Sie weiterhin das Wesentliche im Blick zu behalten, die journalistische Unabhängigkeit und Qualität zu wahren und Ihnen nützliche und attraktive Inhalte zu liefern.