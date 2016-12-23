25 Jahre VersicherungsJournal

9.10.2025 – Seit einem Vierteljahrhundert ist der Brancheninformationsdienst online. Initiatoren waren einige wenige Einzelpersonen, die damals „ins kalte Wasser gesprungen“ sind. Neben den Onlinenachrichten sind inzwischen weitere Dienste wie Bücher, Dossiers und Extrablätter hinzugekommen. Das VersicherungsJournal-Team dankt den Lesern, Gastautoren, Pressestellen, Werbekunden sowie Premiumabonnenten.

Am 9. Oktober 2000 hat die damalige Redaktion die Seite VersicherungsJournal.de zum ersten Mal mit Inhalten gefüllt. Sie ist damit in eine Marktlücke gestoßen. Vorher gab es noch kein spezifisches Online-Informationsangebot für die Mitarbeiter bei Versicherungsunternehmen sowie Vertreter und Makler. Soziale Medien, wie sie heute selbstverständlich sind, waren auch noch nicht erfunden.

Ziel der Gründung war es, die Branche so schnell wie eine Tageszeitung und so gezielt wie eine Fachzeitschrift unabhängig zu informieren. Diese Idee ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Das hat die schnell wachsende Leserzahl bewiesen. Und auch wirtschaftlich hat sich das Projekt nach einiger Zeit als tragfähig erwiesen.

Vor einem Vierteljahrhundert war das Internet teilweise „Neuland“

Für die Gründer des VersicherungsJournals war das Internet damals weitestgehend noch „Neuland“ und so mancher potenzielle Leser hatte noch keine persönliche E-Mail-Adresse für den Empfang des Newsletters.

Auch die Onlinewerbung als wichtigste Finanzierungsquelle des Dienstes steckte anfangs noch in den Kinderschuhen. Kein Wunder, denn der neue Onlineinformationsdienst für die Versicherungsbranche war der erste seiner Art.

Aber davon haben sich die Pioniere nicht aufhalten lassen. Im Gegensatz zu den etablierten Fachverlagen hatten die Gründer den Mut, mit diesem Projekt „ins kalte Wasser zu springen“, ohne zu wissen, ob das Vorhaben gelingen würde.

Der Optimismus war aber auch dem Umstand geschuldet, dass alle noch nicht wussten, was auf sie zukommt. Die Internetkenntnisse der Mitwirkenden waren begrenzt. Onlinejournalismus war nur vom Hörensagen ein Begriff und Erfahrungen als Verleger hatte keiner der Beteiligten.

Das VersicherungsJournal ist eine Initiative weniger Einzelpersonen

Immerhin war vor 25 Jahren das Internet schon so verbreitet, dass man einen großen Teil der Zielgruppe auf diesem Wege erreichen konnte. Und es war so preiswert geworden, dass auch kleinere Unternehmen es wagen konnten, im World Wide Web zu publizieren.

Die Initiatoren waren Friedel Rohde, Gründer der Deutschen Versicherungsbörse, sowie die freien Journalisten Ellen Bocquel, Wolfgang A. Leidigkeit, Claus-Peter Meyer und Detlef Pohl. Zu den Mitwirkenden der ersten Stunde gehörten auch die erste Geschäftsführerin Nisveta Meyer und Edo Meyer.

Kurz nach dem Start stießen Christiane Bartels (Kundendienst) und Simona Salzburg (Vertrieb) zum Team dazu. Beide sind auch weiterhin dabei.

Viel erlebt in 25 Jahren

Das VersicherungsJournal erschien ursprünglich als arbeitstäglicher Online-Informationsdienst. Dieser ist seit der Gründung das Kernangebot. Daneben wurde das Portfolio aber immer wieder verändert.

Seit dem Jahr 2005 wird das VersicherungsJournal-Extrablatt als gedruckte Zeitschrift herausgegeben. Alle Hefte sind auch als E-Paper im PDF-Format erhältlich.

Ab dem Jahr 2007 ist ein kleines Buchsortiment entstanden. Es umfasst Fachbücher, Marktübersichten, Praktikerhandbücher, Zielgruppenanalysen und die regelmäßigen Studien zu den BVK-Strukturanalysen. Im gleichen Jahr kamen die ersten Dossiers als E-Paper auf den Markt.

Im Jahr 2008 hat der Verlag einen Österreich-Ableger gegründet. Zehn Jahre später wurde VersicherungsJournal.at an einen lokalen Verlag übergeben.

Ende 2014 hatte das VersicherungsJournal den Map-Report übernommen, nachdem der Gründer und Verleger des Branchendienstes, Manfred Poweleit, überraschend verstorben war. Das Lebenswerk Poweleits konnte damit gesichert und zudem weiterentwickelt werden (VersicherungsJournal 17.12.2014). Zum Jahresbeginn 2019 hat die Franke und Bornberg Research GmbH den Geschäftsbereich erworben (21.12.2018).

Premiumabonnenten unterstützen die journalistische Unabhängigkeit

Anfangs war das VersicherungsJournal fast ausschließlich durch Werbung finanziert. Inzwischen leisten auch die Premiumabonnenten einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung des unabhängigen journalistischen Angebots.

Diesen Leserinnen und Lesern bietet das VersicherungsJournal einigen Mehrwert, zum Beispiel den unbegrenzten Zugang zu den Bezahlartikeln, dem Archiv sowie Dossiers ohne Mehrkosten.

Wer die Bezahlartikel, Archivinhalte und die Dossiers nicht braucht, kann also die meisten Beiträge kostenlos lesen. Doch wer journalistische Qualität zu schätzen weiß, ist herzlich aufgerufen, die frei zugänglichen Leistungen des VersicherungsJournals durch das Premium-Abonnement freiwillig zu unterstützen.

Vielen Dank für die Treue und Unterstützung

25 Jahre nach der Gründung blicken die Mitwirkenden des VersicherungsJournals mit Stolz auf das vergangene Vierteljahrhundert zurück. Der Mut der Gründung hat sich gelohnt. Es macht uns immer noch Spaß, die Branche täglich mit aktuellen Nachrichten zu versorgen, ergänzt mit Dossiers, Extrablättern und Büchern.

Das VersicherungsJournal-Team dankt ganz herzlich den Leserinnen und Lesern für die Treue sowie für Leserbriefe, kritische Kommentare und Anregungen, den Gastautoren für ihre Beiträge, den Pressestellen für ihre Informationen und den Werbekunden sowie Premiumabonnenten für ihr wertvolles Engagement.