500.000 Euro Schmerzensgeld wegen ärztlichen Kunstfehlers

29.3.2019 – Unterläuft einem Arzt ein besonders schwerwiegender Kunstfehler, der mit einem andauernden dramatischen Leidensprozess und dem Freitod des Patienten verbunden ist, kann den Hinterbliebenen ein Schmerzensgeld in sechsstelliger Höhe zustehen. Das gilt auch dann, wenn der Patient ausdrücklich in die Behandlung eingewilligt hat. Dies entschied das Oberlandesgericht Celle in einem gestern veröffentlichten Beschluss vom 20. August 2018 (1 U 71/17).

WERBUNG

Der Verstorbene war 50 Jahre alt, als er wegen langjährig bestehender Bandscheibenschäden und dadurch verursachte akuter Rückenschmerzen erneut seinen Hausarzt aufsuchte. Der entschloss sich dazu, ihm binnen einer Woche viermal einen Medikamentencocktail in den Gesäßmuskel zu injizieren.

Das sollte sich als Fehler erweisen. Denn wenige Stunden nach der vierten Spritze kollabierte der Patient. Er musste mit Schüttelfrost, Atembeschwerden und Schmerzen als Notfall in der Intensivstation eines Krankenhauses aufgenommen werden.

Einjähriger Leidensprozess

Als Auslöser für den Kollaps machten die Ärzte einen schweren septischen Schock aus. Der führte zu einem multiplen Organversagen und schließlich dauerhaft zu einer weitgehenden Körperlähmung. Infolge eines Spritzenabszesses hatte Patient außerdem eine nicht zu beherrschende Sepsis erlitten.

Dem schloss sich ein mehr als ein Jahr andauernder Leidensprozess an. Es war schnell klar, dass keine Aussicht auf Besserung bestand und der Patient dauerhaft künstlich beatmet werden muss sowie weitgehend gelähmt bleiben wird. Der verheiratete Vater von drei minderjährigen Kindern entschloss sich daher zu einem ärztlich begleiteten Freitod.

Grober Behandlungsfehler

Die Witwe und ihre Kinder verklagten anschließend den Hausarzt auf Zahlung eines Schmerzensgeldes. Sie warfen ihm vor, das Leiden des Verstorbenen durch einen groben Behandlungsfehler verursacht zu haben.

Dem schloss sich das in erster Instanz mit dem Fall befasste Lüneburger Landgericht an. Das Gericht stützte sich bei seiner Entscheidung auf das Gutachten eines medizinischen Sachverständigen. Der hatte festgestellt, dass die Injektionen mit dem Medikamentencocktail sowohl dem fachlich medizinischen Standard, als auch den gängigen Leitempfehlungen widersprochen hatten.

Die Richter gingen daher von einem groben Behandlungsfehler aus. Angesichts der besonders schweren Leidensgeschichte des Verstorbenen sprachen sie der als Erbengemeinschaft klagenden Witwe und ihren Kindern ein Schmerzensgeld in Höhe von 500.000 Euro zu.

Berufung ohne Erfolg

Die von dem Hausarzt beim Celler Oberlandesgericht eingereichte Berufung gegen das Urteil blieb ohne Erfolg. Das Landgericht sei aufgrund der überzeugenden Ausführungen des Gutachters zu Recht von einem groben Behandlungsfehler ausgegangen.

Es komme auch nicht darauf an, dass der Verstorbene der Verabreichung der Medikamente zugestimmt hatte. Denn eine wie in diesem Fall kontraindizierte Behandlung könne nicht durch Einwilligung gerechtfertigt werden.

Rechtskräftig

Einer Haftung des Hausarztes steht nach Ansicht der Richter auch nicht entgegen, dass er nicht mit dem dramatischen und ungewöhnlichen Krankheitsverlauf rechnen musste. Entscheidend sei einzig, dass dieser Folge seines Behandlungsfehlers war.

Das Urteil ist rechtskräftig. Nachdem das Gericht keine Revision gegen seine Entscheidung zugelassen hatte, hatte sich der Arzt mit einer Nichtzulassungs-Beschwerde an den Bundesgerichtshof gewandt. Diese wurde durch Beschluss vom 12. März 2019 zurückgewiesen (VI ZR 355/18).