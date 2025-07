Die begehrtesten Arbeitgeber unter Versicherungsmaklern und Finanzvertrieben

23.7.2025 – Das F.A.Z.-Institut und Servicevalue haben erneut die begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt – auf Grundlage eines Social Listenings und einer ergänzenden Fragebogenbefragung. Bei den Versicherungsmaklern verteidigt MRH Trowe den Branchensieg. Die Wifo GmbH belegt Platz eins bei den Maklerpools, Tecis liegt in der Kategorie Finanzvertriebe vorn. Bei den „digitalen Finanz- und Versicherungsexperten“ führt Invesdor INV und bei den Versicherungsvertretern BDAE.

Das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH hat zusammen mit der Servicevalue GmbH analysiert, welche Unternehmen in Deutschland als Arbeitgeber einen besonders guten Ruf haben. Die Resultate sind in der Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025“ veröffentlicht, die Auszeichnungen in insgesamt 143 Branchen vergibt.

Im Berichtsband zur Studie (PDF, 411 KB) wird auf aktuelle „Fachkräfte-Engpässe“ hingewiesen, die es potenziellen Arbeitnehmern erlauben, sich ihren Arbeitgeber kritisch und sorgfältig auszuwählen. Die Studie soll dabei nicht nur aufzeigen, welche Unternehmen im Wettbewerb um Talente hervorstechen, sondern auch ausgezeichnete Unternehmen dabei unterstützen, Fachkräfte gezielt anzusprechen.

Von den Assekuranzen wurden die R+V Versicherungen als Branchensiegerin ausgezeichnet, bei den Direktversicherern konnte sich die Sparkassen Direktversicherung AG durchsetzen (VersicherungsJournal 22.7.2025).

So wurden die Daten erhoben

Die Gesamtbewertung setzt sich aus einem Social-Listening-Verfahren, das den Ruf der Unternehmen als Arbeitgeber im Internet erfasst, sowie einem Fragebogen, den die Unternehmen ausfüllten, zusammen. Dabei wurden die Unternehmen branchenintern verglichen.

Im Rahmen des Social Listening wurden rund 28,5 Millionen Online-Nennungen von 16.000 Unternehmen im Zeitraum von Juli 2023 bis Juni 2025 gesammelt. Mithilfe künstlicher Intelligenz ordneten die Studienmacher diese Beiträge sechs verschiedenen Themenbereichen zu. Diese Bereiche flossen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtwertung ein:

Die Arbeitgeber-Performance hat mit 50 Prozent den größten Einfluss, während die übrigen fünf Bereiche – Management-Performance, wirtschaftliche Performance, Familienfreundlichkeit, Produkt- und Service-Performance sowie Nachhaltigkeit – jeweils zehn Prozent ausmachen.

Aus der Tonalität und Reichweite der Beiträge wird ein erster Punktwert gebildet. Die Tonalität zeigt an, wie positiv oder negativ ein Unternehmen online bewertet wird, während die Reichweite die potenzielle Sichtbarkeit dieser Bewertungen misst. Je größer die Reichweite, desto stärker beeinflusst die Tonalität die Bewertung. Die Punktwerte wurden branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche 100 Punkte erhält.

Fragebogen zu den Arbeitsbedingungen

Parallel zur Online-Auswertung füllten die Unternehmen einen Fragebogen aus, der Einblick in Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Weiterbildung, Kommunikation, Familienfreundlichkeit und Zusatzleistungen gibt. Auch hier wurden dem besten Unternehmen 100 Punkte zugewiesen.

Die Ergebnisse aus Social Listening und Fragebogen flossen zu einem Gesamtwert zusammen, der innerhalb der Branche auf einer Skala von null bis 100 Punkten liegt. Das jeweils beste Unternehmen erhält 100 Punkte und setzt damit den Maßstab. Die übrigen Unternehmen werden im Verhältnis dazu abgestuft bewertet.

Überdurchschnittliche Unternehmen erhalten eine Auszeichnung. Ein Vergleich zwischen den Branchen ist aufgrund der Methodik nicht möglich.

MRH Trowe erneut bei Versicherungsmaklern vorn

In der Branche der Versicherungsmakler wurden insgesamt elf Unternehmen als „begehrteste Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Wie im Vorjahr (29.7.2024) kann sich die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) den ersten Platz sichern. Den zweiten Rang belegt die Leue & Nill GmbH + Co. KG mit 99,8 Punkten, was einer Verbesserung um sechs Plätze entspricht.

Die Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG erzielt das drittbeste Ergebnis mit 99,3 Punkten. Sie zählte im Vorjahr noch nicht zu den prämierten Unternehmen. Die Prinas Montan GmbH erreicht Platz vier und verliert damit zwei Plätze: 2024 hatte sie noch das zweitbeste Ergebnis erzielt.

Die Artus-Gruppe auf Platz fünf verbessert sich um einen Rang und kann ihr brancheninternes Ergebnis deutlich aufbessern. Im letzten Jahr erhielt sie noch 80.5 Punkte, nun sind es bereits 94,7 Punkte.

Tecis ist Branchenbeste bei den Finanzvertrieben

Von den Finanzvertrieben erzielen fünf ein überdurchschnittliches Ergebnis. Die Tecis Finanzdienstleistungen AG wird Branchensiegerin mit 100 Punkten, was eine Verbesserung um vier Plätze gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Neu unter den prämierten Dienstleistern ist die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH. Sie kann sich auf Anhieb mit 99,4 Punkten auf Rang zwei vorschieben. Vom Spitzenplatz trennen die Stuttgarter nur 0,6 Punkte.

Die Plansecur-Gruppe erreicht wie im Vorjahr den dritten Rang mit einem verbesserten Ergebnis von 96,2 Punkten. Viertplatzierte ist die RWS Vermögensplanung AG (90,5 Punkte), die gegenüber dem Vorjahr zwei Plätze verliert. Auch die Vorjahressiegerin Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG wird erneut zu den Branchenbesten gezählt, wenn auch nur noch auf Rang fünf (85,8 Punkte).

Drei Maklerpools- und -verbünde ausgezeichnet

Im Feld der Maklerpools und -verbünde wird drei Marktteilnehmern für ihr überdurchschnittliches Abschneiden die Bezeichnung „begehrteste Arbeitgeber“ zuerkannt. Die Wifo GmbH erhält als Branchenbeste volle 100 Punkte. Dahinter platzieren sich die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. mit 91,2 Punkten und die Qualitypool GmbH mit 89,7 Punkten.

Ebenfalls nur drei Anbieter schaffen es in die Wertung der „digitalen Finanz- und Versicherungsexperten“. Rang eins geht an die Invesdor INV AG: eine Plattformdienstleisterin, die für das Amsterdamer Start-up Oneplanetcrowd International B.V. tätig ist. Die Plattform ermöglicht Investments in nachhaltige Projekte und Unternehmen.

Die Getsurance GmbH verliert ihren Spitzenplatz bei den digitalen Experten, kann sich aber mit 94,1 Punkten auf Rang zwei behaupten. Es folgt die Hypoport SE mit 88,3 Punkten.

BDAE bei Versicherungsvertretern vorn

Branchensieger der Kategorie „Versicherungsvertreter“ ist der Assekuradeur BDAE Holding GmbH. Die zweitplatzierte Lampe & Schwartze KG erhielt 92,8 Punkte. Weitere Unternehmen wurden in diesem Segment nicht ausgezeichnet.

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.