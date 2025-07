Die begehrtesten Arbeitgeber unter den Versicherern

22.7.2025 – Das F.A.Z.-Institut und Servicevalue haben erneut die begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt – basierend auf einem Social Listening und einer Befragung per Fragebogen. In der Branche der Versicherer sichert sich die R+V Versicherung den Spitzenplatz. Bei den Onlineversicherern überzeugt die Sparkassen Direktversicherung als Branchenbeste. Unter den Spezialversicherern steht der Kreditversicherer Coface an der Spitze.

Das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH hat gemeinsam mit der Servicevalue GmbH untersucht, welche Unternehmen in Deutschland einen besonders guten Ruf als Arbeitgeber genießen. Die Ergebnisse für 143 Branchen sind in der Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025“ zusammengefasst.

Im Berichtsband zur Studie (PDF, 411 KB) erläutern die Autoren ihre Motivation: Die Untersuchung solle aufzeigen, welche Arbeitgeber sich im Wettbewerb um Talente besonders positiv von der Konkurrenz abheben – und ausgezeichnete Unternehmen dabei unterstützen, Fachkräfte gezielt anzusprechen.

So wurden die Daten erhoben

Die Gesamtpunktzahl setzt sich aus zwei Teilergebnissen zusammen: einem sogenannten Social-Listening-Verfahren und einem Fragebogen, den die kontaktierten Unternehmen ausfüllen sollten.

Das Social Listening sollte Aufschluss darüber geben, welchen Ruf die Unternehmen als Arbeitgeber im Internet haben. Dazu wurde zunächst ein sogenanntes Crawling anhand definierter Suchbegriffe durchgeführt: Die Studienautoren sammelten dabei rund 28,5 Millionen Nennungen aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025, die sich 16.000 Unternehmen zuordnen ließen.

Anschließend wurden die Textfragmente mithilfe künstlicher Intelligenz sechs verschiedenen Ereignistypen („Eventtypen“) zugeordnet und einer sogenannten Sentimentanalyse unterzogen. Ziel war es, die Tonalität der Beiträge zu bestimmen – also ob sie positiv, neutral oder negativ formuliert waren. Die Eventtypen wurden dabei unterschiedlich stark gewichtet:

Arbeitgeber-Performance (50 Prozent): Wie steht es um die Arbeitsplatzsicherheit im Unternehmen? Wie zufrieden äußern sich die Mitarbeiter? Wie sind das Betriebsklima und die Work-Life-Balance? Wie wird der Arbeitsalltag im Unternehmen gewertet und beschrieben?

Management-Performance (zehn Prozent): Welche Aussagen werden zur Unternehmensführung, Zukunftsorientierung und strategischen Planung im Unternehmen gemacht?

Wirtschaftliche Performance (zehn Prozent): Wie profitabel ist das Unternehmen und wie gestaltet sich der Geschäftserfolg? Wie entwickeln sich die Personalzahlen und wo steht das Unternehmen im Wettbewerb? Wie wird das Risikomanagement bewertet?

Familienfreundlichkeit (zehn Prozent): Wie gestaltet sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Gibt es Boni und Zusatzleistungen für Familien mit Kindern? Welche Aussagen zur Familienpolitik im Unternehmen werden gemacht?

Produkt- und Service-Performance (zehn Prozent): Wie werden Produktneuheiten und Dienstleistungen innerhalb des Unternehmens bewertet?

Nachhaltigkeit (zehn Prozent): Welche Aussagen werden bezüglich der sozialen, ökonomischen und ökologischen Verantwortung gemacht?

Tonalität und Reichweite bestimmen den ersten Punktwert

In die Bewertung eines Unternehmens flossen zwei Faktoren ein: die Tonalität der Beiträge und deren Reichweite.

Die Tonalität beschreibt, wie positiv oder negativ in den Texten über das Unternehmen gesprochen wird. Dafür wird ein Tonalitätssaldo berechnet: Man zieht die Anzahl der negativen Nennungen von den positiven ab und setzt das ins Verhältnis zur Gesamtzahl aller Nennungen. So zeigt sich, ob die Stimmung insgesamt eher gut oder schlecht ist.

Die Reichweite hingegen gibt an, wie viele Menschen diese positiven oder negativen Äußerungen potenziell erreichen. Dabei wird berücksichtigt, wie oft und in welchem Kontext (zum Beispiel auf welchen Plattformen oder bei welchen Events) das Unternehmen genannt wird. Unterschiedliche Ereignisse werden unterschiedlich gewichtet, um die tatsächliche Sichtbarkeit der Beiträge einzuschätzen.

Aus Tonalität und Reichweite ergibt sich ein erster Punktwert. Dabei gilt: Je größer die Reichweite, desto stärker wirkt sich die Tonalität aus – also ob überwiegend positiv oder negativ über ein Unternehmen gesprochen wird.

Anschließend wurden die Punktwerte branchenbezogen normiert. Das jeweils beste Unternehmen einer Branche erhält 100 Punkte. Alle anderen Unternehmen wurden davon ausgehend abgestuft bewertet.

Fragebogen: Unternehmen liefern Einblicke in ihre Arbeitsbedingungen

Ergänzend zur Onlineauswertung wurden die Unternehmen gebeten, einen strukturierten Fragebogen auszufüllen – und dabei konkrete Angaben zu den Arbeitsbedingungen im eigenen Haus zu machen.

Abgefragt wurden die Themen Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Kommunikation, Familienfreundlichkeit und Zusatzleistungen. Auch hier konnten maximal 100 Punkte erreicht werden.

Die Punktwerte aus dem Social-Media-Monitoring und dem Fragebogen fließen anschließend zu einem Gesamtwert zusammen. Die Berechnung erfolgt jeweils innerhalb der Branche und bewegt sich auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Das bestbewertete Unternehmen einer Branche setzt mit 100 Punkten den Benchmark.

Eine Auszeichnung erhalten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche überdurchschnittlich abschneiden. Ein branchenübergreifender Vergleich ist aufgrund der Erhebungsmethodik nicht möglich.

R+V ist Branchenbeste bei den Versicherern

In der Branche der Versicherer wurden insgesamt 20 Unternehmen als „begehrteste Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Dabei erringen die R+V Versicherungen den Branchensieg mit 100 Punkten und verdrängen die Vorjahressiegerin Provinzial Versicherungen auf den zweiten Rang (VersicherungsJournal 29.7.2024). Die öffentliche Versicherungsgruppe erreicht 99,1 Punkte.

Die ADAC Versicherungen konnten sich im Vorjahr noch nicht unter den Top Ten platzieren, erzielen im aktuellen Ranking jedoch mit 98,9 Punkten das drittbeste Ergebnis. Die Vorjahres-Dritte SV Sparkassenversicherungen fällt aus den Spitzenplätzen heraus und erhält 2025 keine Auszeichnung.

Rang vier geht an die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die ebenfalls neu in den Top Ten der Branche ist. Das gilt auch für die Mylife Lebensversicherung AG, die das fünftbeste Ergebnis im Ranking erzielt. Die Allianz Versicherungen als deutscher Marktführer sind ebenfalls neu unter den zehn Besten – und erhalten das sechstbeste Ergebnis zugesprochen.

Nur drei Spezialversicherer ausgezeichnet

Als eigene Kategorie führt Servicevalue die sogenannten Spezialversicherer. Dazu zählen Anbieter, die sich auf bestimmte Versicherungsarten oder Zielgruppen konzentrieren – etwa Kredit-, Transport- oder Rückversicherer. Diese Unternehmen sind in der Regel im B2B-Geschäft tätig, richten sich also nicht an Privatpersonen, sondern an Firmenkunden oder andere Versicherungsunternehmen.

In dieser Wertung schaffen es nur drei Unternehmen, eine Auszeichnung als „begehrteste Arbeitgeber“ zu erhalten. Den Branchensieg mit 100 Punkten erringt die Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA (Coface) Niederlassung in Deutschland – ein Versicherer, der auf Kreditversicherungen und Forderungsausfall spezialisiert ist.

Die Plätze zwei und drei belegen mit 92,1 beziehungsweise 83,4 Punkten die großen deutschen Rückversicherer Hannover Rück SE und Munich Re.

Sparkassenversicherer gewinnt Direktversicherungs-Wertung

Auch die Direktversicherer bilden eine eigene Branche. Insgesamt erhalten vier Arbeitgeber eine Auszeichnung.

In dieser Wertung gibt es einen Wechsel an der Spitze: Die Sparkassen Direktversicherung AG erhält die volle Punktzahl und wird damit zur Branchenbesten gekürt. Dem entgegen fällt die Vorjahressiegerin Cosmos Versicherungen aus der Wertung und zählt diesmal nicht zu den begehrtesten Arbeitgebern.

Die Verti Versicherung AG erzielt wie im Vorjahr das zweitbeste Ergebnis und erhält 96,4 Punkte. Neu im Feld der Ausgezeichneten ist die DFV Deutsche Familienversicherung AG auf Platz drei (94,0 Punkte). Die WGV-Versicherung AG erreicht mit 82,6 Punkten das viertbeste Ergebnis.

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.