Was eine erfolgreiche Vertriebsführung ausmacht

16.3.2026 – Viele Vermittler starten engagiert, verfügen über viel Wissen, sind aber im Kundengespräch unsicher. Die Folge: Abschlüsse bleiben aus, beobachtet Personalcoach Katarina Schmitz. Ihr Fazit: Qualifizierung ist ein wichtiger Bestandteil im Versicherungsvertrieb. Doch Wissen, Konzepte und Trainings entfalten ihre Wirkung erst dann, wenn sie durch Führung im Alltag begleitet werden.

Versicherungsunternehmen investieren erheblich in Qualifizierung. Neue Vermittler durchlaufen Ausbildungsprogramme, interne Akademien vermitteln Produktwissen, Trainings vermitteln Methoden und Gesprächstechniken.

Katarina Schmitz (Bild: privat)

Trotz dieser intensiven Vorbereitung zeigt sich im Alltag vieler Vertriebsorganisationen ein bekanntes Bild: Neue Vermittler starten engagiert, verfügen über viel Wissen und sind dennoch im Kundengespräch unsicher. Abschlüsse bleiben aus, Gespräche verlaufen unstrukturiert, Entscheidungen werden vertagt.

Das Problem liegt dabei selten im fehlenden Fachwissen. Häufig liegt es an einer anderen Stelle: Entwicklung wird stark über Trainings organisiert, aber zu wenig über Führung im Alltag begleitet.

Die Realität vieler Vertriebsorganisationen

Führungskräfte im Versicherungsvertrieb tragen heute eine anspruchsvolle Rolle. Sie verantworten häufig große Regionen, betreuen sowohl erfahrene Vermittler als auch Quereinsteiger und stehen gleichzeitig unter Ergebnisdruck.

Hinzu kommt eine strukturelle Veränderung vieler Organisationen. Während früher mehr erfahrene Vermittler im Team waren, die ihr Wissen im Alltag weitergeben konnten, steigt heute in vielen Unternehmen der Anteil an Quereinsteigern deutlich.

Gleichzeitig werden Führungsstrukturen verschlankt. Größere Vertriebsgebiete, längere Wege und zunehmende administrative Anforderungen reduzieren die Zeit, die Führungskräfte tatsächlich für Entwicklung im Alltag aufbringen können.

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Der Denkfehler: Wissen ersetzt keine Begleitung

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass Qualifizierung häufig über Trainingsprogramme organisiert wird. Doch genau hier entsteht ein strukturelles Missverständnis: Trainings können Wissen vermitteln. Sie können Methoden erklären und neue Perspektiven eröffnen. Was sie jedoch nicht leisten können, ist die Übertragung dieses Wissens in reale Kundengespräche.

Gerade bei Quereinsteigern zeigt sich diese Lücke besonders deutlich. Viele erhalten umfangreiche fachliche Schulungen und methodische Trainings. Gleichzeitig wird erwartet, dass sie schnell eigenständig im Vertrieb arbeiten.

Die Annahme dahinter lautet oft: Wenn jemand ausreichend vorbereitet wurde, wird er im Gespräch automatisch erfolgreich sein. In der Praxis zeigt sich jedoch etwas anderes: Der entscheidende Lernprozess findet nicht im Seminarraum statt, sondern im Kundentermin.

Warum Begleitung gerade in der Anfangsphase entscheidend ist

Gerade in den ersten Wochen und Monaten entscheidet sich, ob neue Vermittler Sicherheit im Gespräch entwickeln. Sie zu begleiten, bedeutet dabei nicht Kontrolle. Sie bedeutet, reale Beratungssituationen gemeinsam zu erleben und anschließend strukturiert zu reflektieren.

Wenn Führungskräfte ein bis zwei Termine begleiten, entstehen wertvolle Einblicke:

Wie strukturiert führt der Vermittler das Gespräch?

Welche Informationen sind für den Kunden tatsächlich relevant?

Wo entstehen Unsicherheiten?

An welcher Stelle verliert das Gespräch an Klarheit?

Solche Beobachtungen lassen sich in Trainings kaum simulieren. Erst im echten Gespräch wird sichtbar, wie Wissen angewendet wird. Die anschließende Reflexion schafft Bewusstsein und genau dort beginnt Entwicklung.

Entwicklung entsteht durch Struktur und Feedback

Organisationen, in denen Entwicklung besonders gut funktioniert, zeigen häufig ein gemeinsames Muster: Sie verbinden Ausbildung mit klaren Begleitstrukturen.

Dazu gehören unter anderem:

eine klare Struktur in der Einarbeitung,

regelmäßige Terminbegleitungen in der Anfangsphase,

feste Feedbackschleifen nach Kundengesprächen,

praxisnahe Transferaufgaben für den nächsten Termin,

Diese Elemente sorgen dafür, dass Wissen nicht nur vermittelt, sondern tatsächlich angewendet wird. Führungskräfte im Vertrieb erfüllen dabei eine doppelte Rolle. Einerseits tragen sie Verantwortung für Ergebnisse. Andererseits sind sie zentrale Entwicklungspartner für ihre Vermittler.

Die Rolle der Führungskraft im Vertriebsalltag

Gerade neue Vermittler benötigen in der Anfangsphase vor allem drei Dinge: Orientierung, Sicherheit und Rückmeldung. Führung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, jedes Gespräch zu steuern. Vielmehr geht es darum, Rahmen zu schaffen, in denen Entwicklung möglich wird. Dazu gehört auch, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Unsicherheiten anzusprechen und Mut zur eigenen Entwicklung zu fördern.

In der Praxis zeigt sich immer wieder: Führungskräfte, bei denen Entwicklung besonders gut gelingt, verfügen über eine klare Vorstellung davon, wie Vertrieb funktionieren soll. Sie haben eine Vision davon, wie Beratung im eigenen Team aussehen soll. Gleichzeitig investieren sie bewusst Zeit in Begleitung, Feedback und Reflexion.

Sie wissen, dass Entwicklung nicht delegiert werden kann und auch nicht ausschließlich durch Trainings entsteht. Sie entsteht im Alltag.