Warum viele Vermittlerbetriebe keinen Nachfolger finden

20.3.2026 – Nachfolgeplanung im Versicherungsvertrieb beginnt häufig zu spät und wird dadurch unnötig schwierig, weiß Personalcoach Katarina Schmitz. Sie plädiert dafür, frühzeitig in Nachwuchs zu investieren, Quereinsteiger bewusst einzubinden und Nachfolge als strategische Aufgabe zu verstehen, die Organisationen und Vermittler gemeinsam angehen.

Der Generationenwechsel gehört zu den großen strukturellen Themen im Versicherungsvertrieb. Viele Vermittler nähern sich dem Ruhestand, während gleichzeitig immer weniger junge Menschen in den Beruf einsteigen.

Dennoch zeigt sich in der Praxis ein wiederkehrendes Muster: Die Nachfolgeplanung beginnt häufig erst dann, wenn der Übergang bereits kurzfristig organisiert werden muss. Zu diesem Zeitpunkt ist es jedoch oft zu spät, um einen geeigneten Nachfolger systematisch aufzubauen.

Warum Nachfolge häufig zu spät thematisiert wird

Katarina Schmitz (Bild: privat)

Ein Grund liegt darin, dass das Thema im Vermittleralltag lange wenig präsent ist. Solange das Geschäft läuft und der Bestand wächst, erscheint ein Generationswechsel weit entfernt.

Hinzu kommt eine emotionale Komponente. Viele Vermittler haben ihren Bestand über Jahrzehnte aufgebaut. Kundenbeziehungen, persönliche Verantwortung und unternehmerische Identität sind eng miteinander verbunden. Der Gedanke, diese Verantwortung abzugeben, wird daher häufig hinausgeschoben.

Gleichzeitig fehlt vielen Vermittlern eine klare Vorstellung davon, wie eine strukturierte Nachfolgeplanung überhaupt aussehen kann. In vielen Fällen warten Unternehmer darauf, dass Organisationen, Pools oder Versicherer entsprechende Lösungen anbieten.

Doch Nachfolge entsteht selten von selbst. Sie braucht Planung, Zeit und aktive Gestaltung.

WERBUNG

Nachwuchs als Schlüssel für erfolgreiche Nachfolge

Ein zentraler Ansatzpunkt liegt in der Entwicklung des eigenen Nachwuchses.

Gerade Auszubildende im Versicherungsvertrieb können langfristig eine wichtige Rolle in der Nachfolgeplanung spielen. Sie kennen bereits die Strukturen, entwickeln früh Kundenkontakt und können über mehrere Jahre gezielt aufgebaut werden.

Einige Unternehmen haben begonnen, diesen Ansatz systematischer zu verfolgen. Dort erhalten Nachwuchskräfte bereits nach der Ausbildung spezielle Entwicklungsprogramme, die sie schrittweise auf unternehmerische Verantwortung vorbereiten.

Solche Programme verbinden fachliche Qualifikation mit unternehmerischem Denken und langfristiger Perspektive. Der Vermittlerbetrieb gewinnt dadurch nicht nur einen Mitarbeiter, sondern potenziell einen zukünftigen Nachfolger. Noch ist dieser Ansatz jedoch nicht flächendeckend verbreitet.

Die Rolle von Quereinsteigern

Neben dem eigenen Nachwuchs spielen Quereinsteiger eine zunehmend wichtige Rolle für die Zukunft vieler Vermittlerbetriebe. Sie bringen oft neue Perspektiven, berufliche Erfahrung aus anderen Branchen und eine hohe Motivation mit. Gleichzeitig benötigen sie Zeit, um fachliche Sicherheit und vertriebliche Routine zu entwickeln.

Gerade deshalb ist es wichtig, Quereinsteiger frühzeitig in mögliche Nachfolgestrukturen einzubinden. Wenn sie von Beginn an verstehen, dass ihre Entwicklung perspektivisch auch unternehmerische Verantwortung umfassen kann, entsteht eine ganz andere Form der Bindung an den Betrieb.

Nachfolge wird dann nicht erst am Ende einer Laufbahn zum Thema, sondern Teil eines langfristigen Entwicklungsweges.

Warum Nachfolge eine gemeinsame Aufgabe ist

Viele Vermittler erwarten Unterstützung von Versicherern, Pools oder Organisationen. Diese Erwartung ist nachvollziehbar, denn Nachfolge betrifft nicht nur den einzelnen Unternehmer, sondern auch die Stabilität ganzer Vertriebsstrukturen.

Gleichzeitig bleibt Nachfolge immer auch eine unternehmerische Entscheidung. Erfolgreiche Übergaben entstehen meist dort, wo beide Seiten aktiv zusammenarbeiten: der Vermittlerbetrieb selbst und die Organisation, in der er eingebunden ist.

Führungskräfte können dabei eine entscheidende Rolle spielen. Sie erkennen früh, welche Nachwuchskräfte Potenzial haben, begleiten deren Entwicklung und unterstützen Vermittlerbetriebe dabei, Perspektiven zu entwickeln.

Allerdings zeigt sich in der Praxis auch hier eine Herausforderung: Viele Führungskräfte verfügen über große Verantwortungsbereiche und wenig Zeit für intensive Begleitung. Umso wichtiger ist es, Nachfolgeplanung nicht als Einzelprojekt zu betrachten, sondern als strukturellen Bestandteil der Vertriebsentwicklung.

Wann Nachfolgeplanung beginnen sollte

Aus praktischer Sicht beginnt erfolgreiche Nachfolge deutlich früher, als viele Vermittler annehmen.

Idealerweise sollte der Prozess fünf bis zehn Jahre vor einem geplanten Übergang angestoßen werden. In dieser Zeit können potenzielle Nachfolger aufgebaut, Kundenbeziehungen schrittweise übertragen und unternehmerische Verantwortung entwickelt werden.

In manchen Fällen können auch kürzere Zeiträume von drei bis fünf Jahren funktionieren – vorausgesetzt, der Prozess wird bewusst geplant und konsequent begleitet. Entscheidend ist, dass Nachfolge nicht erst dann zum Thema wird, wenn der Übergang unmittelbar bevorsteht.

Fazit

Der Versicherungsvertrieb steht vor einem Generationenwechsel, der viele Vermittlerbetriebe in den kommenden Jahren beschäftigen wird. Nachfolgeplanung ist dabei weniger eine Frage einzelner Transaktionen als vielmehr eine Frage langfristiger Entwicklung.

Betriebe, die frühzeitig in Nachwuchs investieren, Quereinsteiger bewusst einbinden und Nachfolge als strategische Aufgabe verstehen, schaffen die besten Voraussetzungen für eine stabile Übergabe. Der entscheidende Schritt besteht darin, rechtzeitig damit zu beginnen.