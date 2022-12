Tiere, Neid und Super-Pools

1.12.2022 – Aufruhr in der Pool-Landschaft – und es geht nicht um den klassischen Handtuchwettstreit zwischen Deutschen und Engländern, obwohl ein Engländer für den Aufruhr verantwortlich ist: Den Londoner Private Equity-Investor HG Capital beteiligt sich an der DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH in Hamburg (VersicherungsJournal 30.9.22).

Aber was genau heißt das eigentlich für die Branche? Für den DEMV? Für den Wettbewerb? Für die neue schwesterliche Beziehung zur Fondsfinanz? Darüber spricht in diesem Podcast Gründer und Geschäftsführer Karsten Allesch, der an Bord bleiben wird.

Karsten Allesch (Bild: DEMV)

Er erklärt die Zukunft des unternehmenseigenen Maklerverwaltungs-Programms „Professionell works“, ob es eine Neiddebatte nach dem Einstieg des Investors gab und ob jetzt der oft zitierte Super-Pool vor der Tür steht.

