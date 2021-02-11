Qualitätsranking: Welche Versicherer am meisten überzeugen

25.8.2025 – Die Allianz bietet aus Sicht der Verbraucher die beste Qualität unter den deutschen Versicherern. Dahinter folgen die Huk-Coburg und die Axa. Bei den Direktversicherern gewann die Huk24 vor der Allianz Direct. Dies zeigt eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Süddeutschen Zeitung, die auf über 950.000 Online-Interviews unter erwachsenen Bundesbürgern basiert. Insgesamt gab es 788 Testkandidaten, aufgeteilt auf 45 Branchenkategorien.

Auch in diesem Jahr hat die Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Süddeutschen Zeitung wieder ein Qualitätsranking von deutschen Unternehmen erstellt. Bei der aktuellen Auflage „Qualitäts-Champions 2025“ wurden die Firmen in 45 Kategorien unterteilt, darunter auch „Versicherer“ und „Direktversicherer“.

Was hinter dem Brand-Index steckt

Die Untersuchung basiert auf über 950.000 Online-Interviews. Diese hat das Datenanalyse-Unternehmen zwischen Anfang Juli 2024 und Ende Juni 2025 unter erwachsenen Bundesbürgern für den Markenperformance-Tracker „Yougov Brand-Index“ durchgeführt. Die Auswahl der Befragten ist nach Unternehmensangaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Mit dem Brand-Index misst Yougov die Markenperformance aus Verbrauchersicht. Neben der Qualität fließen auch fünf weitere Bewertungsdimensionen (allgemeiner Eindruck, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage) ein.

Um in den Index aufgenommen zu werden, muss eine Marke bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Hierzu gehört unter anderem, dass sie mindestens 100 Kunden im Auswertungszeitraum aufweist und mindestens 200 Tage „getrackt“ wurde. Aktuell enthält der Index Daten zu insgesamt 28 (Direkt-) Versicherermarken.

So werden die Werte für den Qualitätsindex berechnet

Zur Befragungsmethodik teilte das Marktforschungs- und Beratungsinstitut weiter mit: „Um die Qualitätswahrnehmung einer Marke zu ermitteln, wurde den Umfrageteilnehmern folgende Frage gestellt: ‚Welche der folgenden Marken stehen Ihrer Meinung nach für eine gute Qualität?‘ sowie ‚Welche der folgenden Marken stehen Ihrer Meinung nach für eine schlechte Qualität?‘“

Für die Erstellung des Qualitätsscores werden positive und negative Nennungen miteinander verrechnet. Der Score kann einen Wert zwischen minus 100 (nur negative Nennungen) und plus 100 (nur positive Nennungen) annehmen.

Huk-Coburg vor Allianz an der Spitze der Versicherer

Der beste Scorewert in der Kategorie Versicherer wird für die Allianz Versicherungen mit 72,8 Zählern ausgewiesen. Dank einer Verbesserung um fast zwei Punkte zog sie am Vorjahresspitzenreiter, den Huk-Coburg Versicherungen (VersicherungsJournal 2.9.2024), vorbei. Letztere verschlechterten sich um über einen auf 70,7 Zähler.

Den Bronzerang sicherten sich die Axa Versicherungen mit einem Score-Wert von 67,8 Punkten. Die Kölner hatten vor Jahresfrist nicht zur Top-Fünf gehört. Knapp dahinter folgt die LVM Versicherungen (von drei auf vier).

Position fünf belegen die ADAC Versicherungen, die die Provinzial Versicherungen aus der Spitzengruppe verdrängten. Aus dieser herausgefallen sind auch die Württembergischen Versicherungen.

In dem separat aufgeführten Segment Direktversicherer liegt erneut die Huk24 AG an der Spitze. Sie kommt auf einen Qualitätsscore von 64,8 Zählern. Auf dem zweiten Platz folgt wiederum die Allianz Direct Versicherungs-AG (58,7).

Riesiger Rückstand der Versicherer auf die Gesamtsieger

Der Rückstand der Versicherermarken auf die Top-Marken im Gesamtranking ist immens. Vom dritten Platz an die Spitze kletterte die Marke Weleda (Kategorie „Körperpflege & Kosmetik“). Sie verbesserte sich auf 90,9 Score-Punkte.

Eine Position nach unten ging es für die Marke Andechser Natur (Kategorie „Lebensmittel“) mit aktuell 89,7 Score-Punkten. An dritter Stelle rangiert mit 88,5 Zählern die Marke Lavazza (Kategorie „Kaffeemarken“).