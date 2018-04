Marktwächter hält an Vorwürfen gegen Prismalife und Afa fest

18.4.2018 – Gegen eine Veröffentlichung der Verbraucherschützer haben sich die gescholtenen Unternehmen mit Unterlassungs-Aufforderungen gewehrt. Der Marktwächter hat diese nicht akzeptiert und sieht einer gerichtlichen Klärung „gelassen entgegen“. Auf Nachfrage des VersicherungsJournals nimmt Teamleiterin Sandra Klug auch zur Angemessenheit von Vergütungen und zum Beratungshonorar der Verbraucherzentrale Stellung.

Ende März hatte der bei der Verbraucherzentrale Hamburg angesiedelte Marktwächter Finanzen (VersicherungsJournal 20.10.2014) des Verbraucherzentrale Bundesverbands e.V. - VZBV per Pressemitteilung vor dem Lebensversicherer Prismalife AG und der Vermittlungs-Gesellschaft Afa AG gewarnt.

Kritisiert wurden unter anderen hohe Vermittlungsentgelte und Unkündbarkeit der Vermittlungs-Vereinbarung bei Nettopolicen. Prismalife hatte sich gleich gegen den Angriff gewehrt (VersicherungsJournal 28.3.2018).

Anschließend hatte die Afa die Vorwürfe der Verbraucherzentrale als nicht zutreffend zurückgewiesen (VersicherungsJournal 29.3.2018).

Abmahnungen gegen den Marktwächter

Daraufhin hat das VersicherungsJournal am 1. April beim Marktwächter nachgefragt, ob die Kritik gegen die beiden Unternehmen aufrechterhalten wird.

Geantwortet hat Sandra Klug, Leiterin des Marktwächter-Teams. In einer ersten Reaktion am 5. April wollte sie nicht detailliert antworten, da die Angelegenheit noch juristisch überprüft werde. Auch sei die strittige Pressemitteilung vom 27. März von der Internetseite des Marktwächters entfernt worden.

Inzwischen ist sie wieder sichtbar, ergänzt um den Hinweis vom 10. April: „Prismalife und Afa AG haben den Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) wegen seiner oben genannten Pressemitteilung abgemahnt. Der VZBV sieht einer möglichen äußerungsrechtlichen gerichtlichen Klärung zwar gern entgegen und wird darüber informieren.“

Aussage gegen Aussage

Auf die Fragen des VersicherungsJournals ist der Marktwächter schließlich am 16. April detaillierter eingegangen.

Die Abschlusskosten in den uns vorliegenden Fällen sind höher als 5,3 Prozent. Sandra Klug, Marktwächter Finanzen

Die Redaktion wollte wissen: „Wieso warnen Sie vor Prismalife, obwohl der Versicherer die von Ihnen kritisierten Vermittlungs-Vereinbarungen gar nicht abschließt?“ Dazu schrieb Klug: „Die uns vorliegenden Fälle gestalten sich so, dass die Afa gegenüber dem Kunden nicht in Erscheinung tritt, zum Beispiel antwortet die Prismalife dem Verbraucher auf sein Widerrufsschreiben an die Afa.“

Die Behauptung des Marktwächters, „die Afa stellt ihren Kunden für die Vermittlung von Prismalife-Verträgen bis zu sieben Prozent im selben Zeitraum in Rechnung“ war von dem Unternehmen zurückgewiesen worden. Es würden 5,3 Prozent verlangt.

Dem wiederspricht Klug: „Die Abschlusskosten in den uns vorliegenden Fällen sind höher als 5,3 Prozent.“ Auf die Frage, in wie vielen der Beschwerdefälle die behaupteten 7,0 Prozent verlangt wurden und wie viel es in den übrigen Fällen war, darauf ging sie nicht ein.

Die Frage der Angemessenheit

Auf die Frage, bis zu welcher Höhe Abschlusshonorare angemessen sind, formulierte Klug: „Üblich sind momentan in den ersten fünf Jahren 2,5 Prozent der Beitragssumme.“

Den Vorwurf der Verbraucherschützer, dass die Vergütungs-Vereinbarungen auch bei einer Kündigung des Versicherungsvertrags unkündbar seien „und in jedem Fall in voller Höhe zu zahlen" wären, hatte die Afa zurückgewiesen. Es gäbe zahlreiche Ausnahmen.

„Uns liegt keine solche Vereinbarung über Ausnahmeregelungen vor“, erklärte die Leiterin des Marktwächter-Teams dazu.

Verbraucherzentrale zahlt kein Honorar zurück

Zu dem Thema hat das VersicherungsJournal nachgefragt: „Wie wird das bei der Verbraucherzentrale Hamburg gehandhabt?

Lässt sich ein Verbraucher von Ihnen wegen des Abschlusses eines Versicherungsvertrages beraten und kündigt den danach abgeschlossenen Vertrag wieder, bekommt er dann das an Sie gezahlte Beratungsentgelt ganz oder teilweise zurück?“

Die Antwortet lautet: „Die Verbraucherzentrale Hamburg empfiehlt keine konkreten Versicherungs-Produkte. Durch unsere Beratung vermitteln wir notwendiges Wissen und befähigen den Verbraucher, sich im Markt zurecht zu finden und sich ein eigenes Urteil über Produkte zu bilden.“

Wir werfen der Afa keinen Verstoß gegen rechtliche Bestimmungen vor. Sandra Klug, Marktwächter Finanzen

Kein Beratungsverschulden

In der Pressemitteilung im März hatten die Verbraucherschützer auch diese Bedenken ausgedrückt: „Im Falle der Afa haben wir jedoch Zweifel, ob man von einer unabhängigen und umfassenden Beratung sprechen kann.“

Auf die Nachfrage, welche „unabhängige und umfassende Beratung“ von einem Mehrfachvertreter erwartet wird und welches Beratungsverschulden und welcher Verstoß gegen welche rechtlichen Bestimmungen der Afa konkret vorgeworfen werden, antwortete Klug nur: „Wir werfen der Afa keinen Verstoß gegen rechtliche Bestimmungen vor.“

Im Pressetext hieß es: „Grundsätzlich befürworten wir eine gesonderte Vergütung für die Beratungsleistung, losgelöst vom Vertragsabschluss". Daraufhin hatte die Redaktion eine Klarstellung erbeten, ob nach Ansicht des Marktwächters ein Versicherungsvermittler eine solche Beratung gegenüber Verbrauchern überhaupt erbringen darf.

„Mit dem Satz haben wir lediglich klargestellt, dass wir Honorarberatung grundsätzlich befürworten“, erklärte Klug dazu nur.

Kein Einlenken gegenüber den kritisierten Unternehmen

Den Unterlassungs-Aufforderungen von Prismalife und Afa ist der Marktwächter nach eigenen Angaben nicht nachgekommen. Einstweilige Verfügungen seien bislang nicht zugestellt worden.

Wollen sich die angegriffenen Unternehmen gegen die Vorwürfe weiterhin wehren, müssen sie den nächsten Schritt tun. Sandra Klug erklärte: „Einer möglichen gerichtlichen Klärung sehen wir gelassen entgegen.“

Sie bestätigte, der Afa vor dem Veröffentlichen der strittigen Pressemitteilung keine Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben zu haben. Auf die Frage, ob generell so verfahren werde, antwortete Klug: „Wir entscheiden im Einzelfall, wie wir vorgehen.“