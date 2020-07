Immer weniger Finanzanlagenvermittler

6.7.2020 – Die Zahl der Finanzanlagenvermittler ist zwischen Anfang April und Anfang Juli zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Allerdings fiel das Minus deutlich niedriger aus als zuvor. Die Coronakrise und der politisch heiß diskutierte Wechsel der 34f-Aufsicht auf die Bafin haben offenbar nicht wie befürchtet zu einer beschleunigten Verminderung geführt. Dies zeigen aktuelle Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Demnach zeigt die Kurve auch bei den Honorar-Finanzanlagen nach unten.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) hat aktuelle Zahlen zum Vermittlerregister veröffentlicht. Zum 1. Juli waren demnach mit 37.871 etwa 0,2 Prozent weniger Finanzanlagen-Vermittler (§ 34f GewO) registriert als drei Monate zuvor (VersicherungsJournal 3.4.2020).

Zwar entspricht dies dem dritten Rückgang in Folge. Allerdings war die Verminderungen in den beiden Quartalen zuvor noch jeweils etwa drei Mal so hoch ausgefallen.

Corona und die Übertragung der Aufsicht auf die Bafin

Offenbar hat die Coronakrise (VersicherungsJournal-Archiv) nicht zu einer beschleunigten Verminderung geführt. Gleiches gilt auch für die politisch heiß diskutierte Übertragung der Aufsicht auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) (16.12.2019, 25.7.2019, 8.3.2019). Es fehle noch an einem abstimmungsfähigen Gesetzentwurf, verlautete Ende Juni aus informierten Kreisen (30.6.2020).

Nach Angaben des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. findet die weitere Befassung findet erst nach der parlamentarischen Sommerpause statt. Damit sei der Zeitplan zur Umsetzung des Gesetzes, das eigentlich zum 1. Januar 2021 in Kraft treten sollte, nicht mehr zu halten.

Norman Wirth, geschäftsführenden AfW-Vorstand, kommentiert dies wie folgt: „Es wäre auch absurd gewesen. Erst müssen Verantwortlichkeiten und Strukturen bei der Bafin mit Blick auf den Wirecard/Bafin-Skandal aufgearbeitet werden, bevor überhaupt an eine Kompetenzerweiterung dort gedacht werden kann.“

Fast alle mit Erlaubnis zur Investmentfonds-Vermittlung

Nach den aktuellen DIHK-Daten besitzen nahezu alle – nämlich 37.401 (unverändert fast 99 Prozent) – Finanzanlagenvermittler die Erlaubnis zur Vermittlung von Investmentfonds nach § 34f (1) Nummer 1 GewO.

Knapp jedem Vierten ist die Vermittlung von geschlossenen Fonds (§ 34f (1) Nummer 2 GewO) gestattet. Etwa jeder siebte Verzeichnete darf Vermögensanlagen (§ 34f (1) Nummer 3 GewO) vermitteln.

Rückgang auch bei den Honorar-Finanzanlagenberatern

Kleiner geworden ist auch die Gruppe der Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO). Zum Stichtag 1. Juli 2020 zählte das Register 202 Meldungen, das sind neun weniger als Anfang März.

Analog zu den 34f-Vermittlern ist die Erlaubnis zur Beratung zu offenen Investmentvermögen bei den Honorar-Finanzanlagenberatern am weitesten verbreiten. Hierzu sind sogar ausnahmslos alle Registrierten berechtigt.

Die Lizenz in Sachen geschlossene Fonds wird anteilig ebenfalls in etwa gleich stark nachgefragt. Deutlich niedriger fällt die Nachfrage hingegen mit einem Zwölftel bei der Beratung zu Vermögensanlagen aus.