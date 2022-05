Grundfähigkeitsschutz: An diese Anbieter liefern Makler das meiste Geschäft

Eine eingehende Analyse der Produktart und der am Markt befindlichen Angebote liefert das Dossier „Die Grundfähigkeits-Versicherung“. Der Autor stellt darin die einzelnen Tarife mit ihren jeweiligen Besonderheiten vor. Im zweiten Teil werden in einer tabellarischen Übersicht die einzelnen Leistungsauslöser, die in den Versicherungs-Bedingungen aufgeführt sind, nach Anbietern geordnet gegenübergestellt. Die Tabelle soll dabei helfen, die Stärken der einzelnen Tarife mit Blick auf den Bedarf des Kunden zu vergleichen und damit aufzuzeigen, welcher Versicherer die beste Definition für den jeweiligen Fall bietet.