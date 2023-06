Große Zustimmung zur digitalen Rentenübersicht, aber Altersvorsorge nur mit Beratung

8.6.2023 – Die Mehrheit der Verbraucher sieht in einem Onlineportal, das Informationen über Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Alterssicherung bündelt, Vorteile. Das trifft auf Rentner und Arbeitnehmer zu, wie eine Befragung von Bitkom zeigt. Beim Abschluss setzen sie aber auf bewährte, analoge Kanäle.

WERBUNG

Die ersten Weichen sind gestellt: Die Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht (ZfDR) bei der Deutschen Rentenversicherung Bund startete Ende 2022 die erste Betriebsphase der Digitalen Rentenübersicht (VersicherungsJournal 22.12.2023). Sicher ist, mit dem Vorhaben wird die DRV bei den Bürgern offene Türen einrennen. Das belegt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom e.V.

Mehrheit der Bürger würde eine digitale Übersicht begrüßen

Die Digitale Rentenübersicht, die Informationen über Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Alterssicherung bündeln und zentral abbilden soll, wird seit Jahresanfang mit freiwilligen Teilnehmern und Vorsorgeeinrichtungen getestet. Ab dem Sommer 2023 sollen dann die Bürger darauf zugreifen können.

Die Einführung einer säulenübergreifenden Renteninformation war im November 2020 vom Bundestag beschlossen worden (27.8.2020).

Die Bürger halten das für eine gute Idee: Sechs von zehn Deutschen (59 Prozent) würden eine einfache digitale Übersicht über ihre voraussichtlichen Einkünfte im Alter begrüßen. 70 Prozent der noch arbeitenden Bevölkerung, die nicht im Ruhestand sind, stimmen der Aussage zu. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 1.002 Personen ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Abschluss von Vorsorgeprodukt wird analog erledigt

Rund die Hälfte (48 Prozent) der Deutschen möchten künftig alle Themen rund um die eigene Altersvorsorge digital erledigen. 56 Prozent der Arbeitnehmer sehen das genauso.

Rund ein Fünftel (22 Prozent) hat sein aktuelles Vorsorgeprodukt für den Ruhestand im Netz abgeschlossen. 65 Prozent haben dies dagegen offline erledigt, also etwa in einer Bankfiliale oder in einem Versicherungsbüro.

„Ohne private oder betriebliche Altersvorsorge stünden viele Menschen im Alter vor dem finanziellen Ruin. Umso wichtiger ist es, sowohl den Zugang möglichst einfach zu machen als auch für Transparenz und Überblick bei den Leistungen zu sorgen – und das bedeutet, konsequent auf digitale Technologien zu setzen“, lässt sich Dr. Bernhard Rohleder, Bitkom-Hauptgeschäftsführer, zitieren.

Zur Altersvorsorge lieber beraten lassen – KI nicht ausgeschlossen

Auch auf das Hype-Thema künstliche Intelligenz (KI) (Medienspiegel 16.5.2023) geht die Befragung des Digitalverbands ein. 45 Prozent der Deutschen und sogar eine knappe Mehrheit (51 Prozent) derjenigen, die noch keine Pension oder Altersrente beziehen, wollen sich von einer KI auf Basis ihrer jeweiligen Lebenssituation zur Altersvorsorge beraten lassen.

Gleichzeitig glauben aber 61 Prozent, dass der Abschluss eines Altersvorsorgeproduktes so kompliziert ist, dass dies nicht ohne Hilfe eines kompetenten Beraters möglich ist. „Kurzfristig geht es um hybride Lösungen, die digitale und persönliche Beratung verzahnen“, so Rohleder.

Zum Thema „Altersvorsorge 4.0: Der Beitrag der Digitalisierung zur Altersvorsorge“ hat der Digitalverband auf seiner Webseite einen Leitfaden zum Download bereitgestellt.