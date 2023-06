Große Unterschiede bei der Bewertung der Social-Media-Aktivitäten der Versicherer

2.6.2023 – Wie Verbraucher Unternehmen der Versicherungsbranche und ihre Aktivitäten auf Facebook & Co. wahrnehmen, wird im „Trendmonitor“ von Nordlight Research analysiert. Die Marktforscher sehen hier, was Kundenbindung und Weiterempfehlung angeht, noch viel Luft nach oben. Im brancheninternen Vergleich schneiden nur die Huk-Coburg und die Allianz positiv ab.

Aktivitäten von Unternehmen in den sozialen Medien betrachten Verbraucher oft kritisch. Die Versicherungsbranche stellt da keine Ausnahme dar. Jeder fünfte Nutzer (22 Prozent) begrüßt, dass Versicherer hier präsent und aktiv sind – allen voran die junge Generation (18 bis 29-Jährige: 43 Prozent) und Männer (28 Prozent).

Frauen halten sich mit positiver Zustimmung eher zurück (16 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt der Branchenreport „Social Media für die Assekuranz – Zielgruppen, Potenziale & Perspektiven“ aus dem kostenpflichtigen „Trendmonitor Deutschland“ der Nordlight Research GmbH.

Über die Studie

Für die Auswertung befragten die Marktforscher rund 2.300 Bundesbürger ab 16 Jahren repräsentativ zur Nutzung der sozialen Medien und speziell zu den Social-Media-Aktivitäten von Versicherern, Banken, Energieversorgern und Telekommunikations-Dienstleistern. Den Zeitraum für die Erhebung geben die Marktforscher mit März 2023 an.

Nordlight Research untersucht regelmäßig das Verbraucherverhalten in den sozialen Medien. 2021 haben die Berater Profile, Potenziale und Perspektiven der wichtigsten Plattformen unter die Lupe genommen (VersicherungsJournal 12.2.2021).

Die wichtigste Aussage: Es existieren große Unterschiede und ein hoher Differenzierungsgrad in der Reichweite, Nutzerschaft und Relevanz einzelner Kanäle. 2019 stand dagegen das Abschlussverhalten der Privatkunden im Mittelpunkt der Auswertung (25.6.2019, 21.6.2019).

WERBUNG

Huk-Coburg und Allianz schneiden am besten ab

Laut „Social-Media-Atlas“ nutzen 71 Prozent der deutschen Nutzer YouTube, gefolgt von Facebook mit 63 Prozent. Auf den weiteren Rängen folgen Instagram, (49 Prozent), Pinterest (32 Prozent) und Tiktok (31 Prozent). Das chinesische Videoportal schaffte die höchste Steigerung unter den 13 beliebtesten Diensten (8.6.2022).

Aktuell bewertet die Mehrheit die Social-Media-Aktivitäten der Assekuranz ambivalent (44 Prozent) oder skeptisch (34 Prozent). Ihren jeweils eigenen Anbieter sehen 48 Prozent der Kunden aus eigener Erfahrung in den sozialen Medien als „sehr gut“ aufgestellt. 52 Prozent registrieren dagegen deutliche Verbesserungspotenziale.

Zudem stellen die Marktforscher „markante Unterschiede in der Beurteilung der Social-Media-Aktivitäten einzelner Versicherer“ fest. Im brancheninternen Vergleich schneiden hier insbesondere die Huk-Coburg Versicherungen, gefolgt von den Allianz Versicherungen überdurchschnittlich positiv ab.

Die beiden von Nordlight Research ermittelten Favoriten decken sich mit anderen Untersuchungen. Zu den Gesellschaften, die online stark aktiv sind, gehören die Huk-Coburg, die Cosmos Versicherungen und die Allianz. Das zeigt eine Auswertung der Berater der Digitalagentur Web-netz.de, einem Portal der Web-Netz GmbH, in einer zweiteiligen Untersuchung vom Vorjahr (15.11.2022, 26.10.2022).

Wahrnehmung der Versicherungsbranche in den sozialen Medien. Gesamtstichprobe: 2.300 Bundesbürger ab 16 Jahren mit Internetzugang. Angaben in Prozent; Stand: Mai 2023. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Nordlight Research)

Social-Media-Präsenz wird registriert

16 Prozent der Nutzer geben an, in den vergangenen Monaten Produkte und Angebote von Versicherern in den sozialen Medien entdeckt zu haben. Knapp jeder zweite davon sagt, dass er eines dieser Produkte später auch gekauft habe. In der jüngeren Zielgruppe sind es 32 Prozent.

Aber knapp ein Viertel der Befragten (23 Prozent) hat aufgrund kritischer Bewertungen in den sozialen Medien bestimmte Produkte oder Angebote von Versicherern schon einmal ganz bewusst nicht gekauft.

Werbung oder Content registrieren Verbraucher am häufigsten auf folgenden Kanälen: auf YouTube sind es 17 Prozent (16 bis 29-Jährige: 31 Prozent), auf Facebook zwölf Prozent (16 bis 29-Jährige: 15 Prozent) und Instagram neun Prozent (16 bis 29-Jährige: 22 Prozent). 64 Prozent haben aber keinen Input eines Versicherers wahrgenommen.

Weiterempfehlung ist die Ausnahme

Bei Kundenbindung und Weiterempfehlungsquote gibt es aber noch Luft nach oben. Nur 16 Prozent der Nutzer folgen ihrem Versicherer in den sozialen Medien, 84 Prozent nicht. Den eigenen Versicherer in den sozialen Medien häufiger schon einmal aktiv als Tipp angegeben haben acht Prozent der Kunden, weitere zwölf Prozent nur in Ausnahmefällen.

Etwa ein Viertel der Nutzer, die die Aktivitäten auf den Kanälen verfolgen, wäre für Informationen zu Produkten oder aktuellen Angeboten aufgeschlossen. 24 Prozent fänden Verbrauchertipps für den Alltag in Ordnung und 19 Prozent würde sich auch für Neuigkeiten zum jeweiligen Unternehmen interessieren.