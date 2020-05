Firmen-Geschäft zwischen Normalisierung und harten Einbrüchen

26.5.2020 – Beratung und Optimierung stehen für die gewerbliche Klientel bei der Absicherung derzeit im Vordergrund. Im Neugeschäft mit der betrieblichen Altersversorgung rechnen die Vertriebe dagegen mit „harten Einschnitten“. So lassen sich die Aussagen von BCA, Blau direkt, Fonds Finanz, JDC, PMA und Vema zusammenfassen.

WERBUNG

Die Folgen der Coronakrise auf den Versicherungsvertrieb unterscheiden sich stark nach Sparten und Zielgruppen. Das Neugeschäft in der Krankenzusatz-Versicherung läuft stabil, der Absatz in der Sparte Leben ist dagegen problematisch, weil sich Verbraucher derzeit kaum mit privater Vorsorge beschäftigen.

Dies ist ein Ergebnis einer Umfrage des VersicherungsJournals. Zusammengefasst werden darin die Aussagen folgender Unternehmen: der BCA AG, der Blau direkt GmbH & Co. KG, der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, der Jung, DMS & Cie. AG (JDC), der PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. (VersicherungsJournal 22.5.2020).

Die genannten Pools und Verbünde äußerten sich auch zur Entwicklung des Firmenkundengeschäfts und zum aktuellen Stand in der betrieblichen Altersversorgung (bAV).

Zeichnungsstopp in der Betriebsschließungs-Versicherung

Beim Bedarf und in der Beratung der gewerblichen Klientel liegen derzeit verschiedene Themen auf dem Tisch.

„Besonders im März war die Nachfrage nach Betriebsschließungs-Versicherungen sowie Praxisausfall-Versicherungen extrem hoch. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, welche Gesellschaft in welchem Umfang Covid-19 im Neu- und Bestandsgeschäft zeichnet“, berichtet Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. Nach und nach hätten die Versicherer hier einen Zeichnungsstopp ausgesprochen, was die Nachfrage eingedämmt habe.

Die Versicherungskammer Bayern beispielsweise hat Makler in einem Schreiben informiert, dass der Konzern „aufgrund der derzeitigen Lage keine neuen Anträge für gewerbliche Betriebsschließungs-Versicherungen annehmen und Angebote dafür abgeben“ kann. Auch Summenerhöhungen wären nicht mehr möglich (25.5.2020).

Geschäftstätigkeit hat sich wieder normalisiert

Durchaus erfreuliche Entwicklungen im Firmenkundengeschäft beobachten Oliver Pradetto, Geschäftsführer von Blau direkt, und Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandschef von JDC.

„Erstaunlicherweise haben die Nachfragen von Firmenkunden generell nur leicht abgenommen. Mittlerweile hat sich die Geschäftstätigkeit im Bereich Firmenkunden wieder normalisiert. Das Thema Corona und diesbezügliche Auswirkungen und Absicherungs-Möglichkeiten spielen heute so gut wie keine Rolle mehr bei den Anfragen“, erklärt Grabmaier zur aktuellen Situation.

„Die Firmen haben wegen der schlechten Auftragslage viel Zeit und gleichzeitig großes Interesse, ihre Firmenversicherungen günstiger zu beziehen“, meint Pradetto. Daher hätten Makler gerade jetzt gute Chancen, Unternehmenskunden entsprechende Beratung anzubieten.

Courtage teilt das Schicksal der Prämie

Ähnlich bewertet die BCA die Lage. Unternehmer wollten oder müssten derzeit ihren Gewerbe-Versicherungsschutz anpassen.

„Für die Umsatzentwicklung 2020 gilt der Grundsatz, dass die Courtage das Schicksal der Prämie teilt. Die Prämienberechnung wiederum ist in der Regel an den Umsatz- und/oder Lohn- und Gehaltssummen der Firmenkunden gebunden. Aufgrund der wirtschaftlichen Rückschläge dürfte sich der durchschnittliche Courtageumsatz in bestimmten gewerblichen Sparten rückläufig entwickeln“, gibt BCA-Vorstandschef Rolf Schünemann zu bedenken.

In den Branchen, die Corona nicht hart getroffen hat, sieht der Vema-Vorstandsvorsitzende Hermann Hübner die Nachfragesituation „weitestgehend unverändert“. Aber: „In der Gastronomie beispielsweise werden viele Kunden momentan andere Dinge im Kopf haben“, so der Chef des Verbunds.

Wir sind zuversichtlich, dass bestimmte Unternehmen aus den Sektoren wie der IT oder dem Handwerk in der zweiten Jahreshälfte an ihren bAV-Plänen festhalten werden. Norbert Porazik, der Fonds Finanz

Harte Einbrüche im bAV-Neugeschäft

Schwierig, das bestätigen die befragten Unternehmen einstimmig, gestaltet sich derzeit das Neugeschäft in der bAV. „Wir beobachten auch, dass es coronabedingt vereinzelt zu Stundungen kommt. Wir sehen und glauben aber an die Kraft und Möglichkeiten dieses Geschäftsfeldes“, beschreibt Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der PMA, die Lage.

Für die Akquise blickt BCA-Vorstandschef Schünemann nicht gerade optimistisch in die Zukunft: „Wir gehen davon aus, dass insbesondere das bAV-Neugeschäft deutlich von der Rezession betroffen sein wird.“ Die Krise treffe aber nicht alle Branchen gleich, schränkt Porazik von Fonds Finanz ein.

„Wir sind zuversichtlich, dass bestimmte Unternehmen aus den Sektoren wie der IT oder dem Handwerk in der zweiten Jahreshälfte an ihren bAV-Plänen festhalten werden. Sicherlich sieht das zum Beispiel im Tourismus- und Gastronomiegewerbe vergleichsweise anders aus“, so Porazik. Auch Pradetto von Blau direkt erwartet einen „harten Einbruch“, weil Arbeitnehmer und -geber aktuell stark verunsichert seien.

Für Bestandskunden böten Versicherer derzeit „sehr gute Kulanzregeln an, sofern Firmen- oder Endkunden in Zahlungsschwierigkeiten geraten“, so BCA-Manager Schünemann. „Durch Lösungen zu Stundungen oder Beitragspausen wurden gute Voraussetzungen geschaffen, damit bAV-Verträge trotz Coronakrise weitergeführt werden können und in Zukunft bei einer wieder anspringenden Wirtschaft beitragspflichtig fortbestehen“, führt er aus.