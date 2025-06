Diese Wohngebäudeversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

2.6.2025 – Aus Kundensicht sind aktuell Allianz, Debeka, Ergo, Generali, GEV, Huk-Coburg, LVM, R+V, Sparkassenversicherung, VGH, Württembergische und WWK die fairsten Wohngebäudeversicherer. Dies zeigt eine Studie von Servicevalue und Focus Money. Die Branche wurde insgesamt besser bewertet als im Vorjahr. Aus der Spitzengruppe schafften acht Gesellschaften in allen sechs Teilkategorien die Note „sehr gut“.

Die Servicevalue GmbH hat erneut in Kooperation mit der Redaktion von Focus Money untersucht, von welchen Wohngebäudeversicherern sich Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Benchmarkstudie wird seit 2016 durchgeführt.

Für die diesjährige Untersuchung wurden im März und April mittels einer Onlinebefragung 3.336 Kundenurteile zu 35 Wohngebäudeversicherern eingeholt. Im Vorjahr (VersicherungsJournal 30.4.2024) kamen im Rahmen der Umfrage 3.299 Kundenurteile zu ebenfalls 35 Unternehmen zusammen.

Beurteilung in sechs Teildimensionen

Die Studienteilnehmer konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde gewesen waren. Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ messbar zu machen, wurden die folgenden sechs Teildimensionen mit insgesamt 23 Leistungsmerkmalen aufgestellt, die jeweils zu beurteilen waren:

faire Tarifleistung: Angebotsauswahl, Transparenz der Tarife, gute Kombinationsmöglichkeiten, Flexibilität der Tarife, attraktive technische Zusatzleistungen, attraktive organisatorische Zusatzleistungen;

faire Kundenberatung: Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Beantwortung aller Fragen, Fachkompetenz;

fairer Kundenservice: Erreichbarkeit der Mitarbeiter, unkomplizierte Anliegenbearbeitung, Belohnung von Kundentreue, Kulanz bei Beschwerden/Reklamationen;

faire Schadenregulierung: schnelle Reaktion im Schadenfall, unkomplizierte Schadenabwicklung, angemessener Regulierungsumfang;

faire Kundenkommunikation: Verlässlichkeit der Aussagen, verständliche Kommunikation, angemessener Informationsumfang, Übersichtlichkeit der Website;

faires Preis-Leistungs-Verhältnis: Preis-Leistungs-Verhältnis, Stabilität der Beiträge, faire Versicherungssumme.

Angaben zur Benotung

Zur Methodik teilt Servicevalue mit: „Das Gesamtergebnis berechnet sich als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen. Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Service- und Leistungsmerkmalen.“

Die Auszeichnung „gut“ erhielten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert lagen. Anbieter, die wiederum über den Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Akteure kletterten, bekamen die Note „sehr gut“.

Spanne zwischen Top- und Flop-Bewertungen wird größer

Mit den Ergebnissen könne sich die Branche sehen lassen, schreiben die Marktforscher. „Insgesamt wurde sie im Schnitt besser bewertet als noch im letzten Jahr, und vor allem am oberen Ende des Rankings haben die Unternehmen die Messlatte angehoben“, heißt es.

Dadurch habe sich allerdings auch der Abstand zum Versicherer mit dem schlechtesten Wert vergrößert; zumal dieser seinerseits weiter zurückgefallen sei. Um welchen Anbieter es sich dabei handelt, wird nicht verraten.

Die fairsten Wohngebäudeversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die sechs Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten zwölf (2024: 13) Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Nicht mehr in der Bestenliste vertreten sind in diesem Jahr die DEVK Versicherungen und die Provinzial Versicherungen. Neu hinzugekommen ist dagegen die WWK. Die übrigen genannten Akteure verteidigten erfolgreich ihren Spitzenplatz aus dem Vorjahr.

Acht Anbieter mit sechs Top-Bewertungen

Die Bestnote in allen sechs Teildimensionen sicherten sich stolze acht (2024: sechs) Anbieter. Dies waren Allianz, Debeka, Ergo, Generali, Huk-Coburg, LVM, R+V und Sparkassenversicherung.

Jeweils fünfmal die Note „sehr gut“ schafften GEV (außer faire Kundenberatung), VGH (außer faires Preis-Leistungs-Verhältnis) und Württembergische (außer faire Tarifleistung). Der Neueinsteiger WWK kam auf vier Top-Bewertungen (außer fairer Kundenservice und faire Kundenkommunikation).

Elf Langzeitsieger unter den Wohngebäudeversicherern

Im Fünf-Jahresranking sind in diesem Jahr elf (2024: zehn) Wohngebäudeversicherer vertreten. Diese wurden seit 2021 durchgängig ausgezeichnet, mindestens dreimal davon mit der Note „sehr gut“. Dies sind:

Allianz,

Debeka,

DEVK,

Ergo,

Generali,

Huk-Coburg,

LVM,

Provinzial,

Sparkassenversicherung,

VGH und

Württembergische.

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 337-seitigen Berichtsbands zur Benchmarkstudie „Kundenurteil: Fairness von Wohngebäudeversicherern 2025“ können in diesem Studienflyer (PDF, 467 KB) nachgelesen werden.